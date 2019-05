Režisér Ken Loach: Vykorisťovanie je staré ako svet, len jeho technológie sú už moderné

Anglický klasik rozpráva o tom, ako práca mení život v rodine.

17. máj 2019 o 11:57 Kristína Kúdelová

Z Loachovho filmu Sorry We Missed You.(Zdroj: FDC)

CANNES. Anglický herec Dave Johns mal dobrú zábavu, keď mal na festivale v Cannes premiéru film Ja, Daniel Blake. Na takú príležitosť si tím režiséra Kena Loacha ani nemohol vybrať absurdnejšie miesto. Pri toľkej noblese a toľkom luxuse sa musel smiať.

„Keď nás na projekciu sprevádzala bezpečnostná eskorta, vravel som si: keby ste vedeli, aký film ideme premietnuť,“ povedal v rozhovore pre SME.

Dave Johns v ňom hrá starnúceho muža, ktorý si po infarkte nevie nájsť prácu, až sa nakoniec, ale márne, vzbúri sa proti šikanovaniu úradníckymi pravidlami.

Publikum aj porota sa pri ňom rýchlo preladili na celkom inú realitu, aká vládne na Croisette, dráma Ja, Daniel Blake si odniesla Zlatú palmu.

Podnikaj, ale nerob chyby

Ken Loach, osemdesiatdvaročný anglický režisér, si vtedy myslel, že to bude jeho posledný film. Ale nebol, Loach je spať v Cannes, opäť pripravený rozrušiť publikum a jeho hýrivú náladu.

Súťaží s filmom Sorry We Missed You, v preklade Prepáčte, nezastihli sme vás.

Má štyroch hrdinov – otca, mamu, syna, dcéru. Za normálnych okolností by to bola veselá, šťastná rodina, nad večerou z indickej reštaurácie by sa bezstarostne rozprávali o tom, že korma je pre padavky, len pikantné vindaloo pre skutočných mužov.