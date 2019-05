Vladimír Furdík: Nočný kráľ mal len jednu cestu. Zlo. My máme na výber

Nočného kráľa z Hry o tróny hral Slovák.

18. máj 2019 o 20:05 Jana Alexová

V najúspešnejšom seriáli všetkých čias stvárnil Nočného kráľa rodák z Bratislavy VLADIMÍR FURDÍK. Slovenský kaskadér najskôr na seriáli spolupracoval pri tvorbe bojových choreografií a kaskadérskych kúskoch.

Nočný kráľ bol obávaný a zdanlivo neporaziteľný vládca mŕtvych. A predsa, prekvapivo rýchlo skončil. Posledný diel záverečnej série bude mať premiéru v nedeľu 19. mája.

Denníku SME poskytol Furdík rozhovor na festivale cosplay, popkultúry a fanartu Orange Y-Games & VÚB Y-Con. Hovorí v ňom aj o tom, čo mu priniesla postava Nočného kráľa, či mu nie je ľúto, že bol porazený aj ktorá postava zo seriálu mu je najbližšia.

Ako sa vám zmenil život po Game of Thrones? Prišli nové zaujímavé ponuky na spolupráce?

Treba povedať, že Game of Thrones sa ešte neskončila, ešte bude jeden diel. Ale či sa mi niečo zmenilo? Asi nič, život mi plynie ďalej rovnako, ako aj predtým, stále čakám na ponuku na film.

Po nakrúcaní seriálu som rovno naskočil na nový film, ktorý momentálne nakrúcam v Budapešti. Je to Zaklínač podľa rovnomennej fantasy knihy poľského Andrzeja Sapkowského. Tam ale spolupracujem ako choreograf.

Nemám teda pocit, že by sa mi výrazne zmenil život, čo sa týka kariéry. Zmenu cítim skôr v záujme o moju osobu zo strany médií, fanúšikov, zrazu sú rozhovory, autogramiády. Je to takých päť minút slávy. Ale ani to nebude trvať večne.

To sa mi ani nechce veriť, že nič bombastické zatiaľ neprišlo.

Ja ani neočakávam veľkú ponuku a určite nie po hereckej stránke. Vždy rád zdôrazňujem, že som v prvom rade kaskadér a to herectvo je pre mňa len taká čerešnička na torte.

Vyskytla sa príležitosť, ja som ju chytil ako šancu, a ak bude v budúcnosti nejaká ďalšia čerešnička, tak prečo nie? Ale viac-menej sa zameriavam na to, čo som robil aj doteraz, teda bojové choreografie a kaskadérčina. Herectvo pre mňa nikdy nebola priorita, bolo to tak pomimo.

Keď spomíname kasakdérčinu, v seriáli Game of Thrones je mnoho bitiek a veľa nebezpečných scén. Bolo niečo naozaj nebezpečné? Napríklad aj posledná scéna Nočného kráľa s Aryou, ktorá sa naňho vrhne, nevyzerala najjednoduchšie.

Áno, táto scéna síce nebolo to najťažšie, ale bola veľmi špecifická. Na pľaci sme boli len my dvaja. Arya vo výslednej podobe musí urobiť veľký skok.