Vytúžený telefonát prišiel po 22 rokoch: Bolo to ako nájsť colu na púšti, vraví Banderas

Almodóvar ho zavolal na najúprimnejší film.

19. máj 2019 o 11:30 Kristína Kúdelová

CANNES. Aj on zažil nešťastnú lásku, neznesiteľnú bolesť a pocit, že vám niekto odrezal časť tela.

Zažil chvíle, keď cítil prázdno, nemal žiadnu motiváciu žiť a tvoriť ďalej, keď sa musel dopovať liekmi a kokaínom, aby bol vôbec niekomu schopný dvihnúť telefón.

Pedro Almodóvar nakrútil najosobnejší film, aký si kedy trúfol. Jednoznačne najlepší za posledné roky. A publikum to hneď ocenilo.

S drámou Bolesť a sláva s prehľadom vedie bodovanie kritikov na festivale v Cannes, kde už súťaží po šiesty raz.

Chcel ich pobozkať, netrúfol si

Antonio Banderas hrá jeho alter ego. Almodóvar mu rozstrapatil vlasy na jeho obraz, navliekol ho do jeho šiat a chcel, aby na pláte pobozkal muža, ktorý zosobňoval jeho nešťastnú lásku v skutočnom živote.

Mal to byť terapeutický bozk, bozk, ktorý by ukončil jeho dlhoročné trúchlenie a naštartoval ho do novej etapy.