Spamalot Monty Pythona získal 14 nominácií na divadelnú cenu Tony

10. máj 2005 o 17:37 TASR

New York 10. mája (TASR) - "Monty Pythonďs Spamalot" bláznivý stredoveký muzikál voľne založený na filme britskej komediálnej skupiny Monty Python a Svätý Grál, dnes získal najviac, 14 nominácií na americkú divadelnú cenu Tony, vrátane kategórií najlepší muzikál a najlepšie herecké výkony v muzikálových hlavných rolách pre Tima Curryho ako kráľa Artuša a Hanka Azariu ako Lancelota.

"Dirty Rotten Scondrels" a "The Light in The Piazza" získali po 11 nominácií. Pulitzerovou cenou ovenčená dráma "Doubt" Johna Patricka Shanleyho o neistote v prostredí katolíckej školy v Bronxe, kde mníška podozrieva kňaza zo zneužívania detí, je nominovaná v ôsmich kategóriách. Hlavní predstavitelia Cherry Jonesová a Brian F. OďByrne sú nominovaní na najlepšiu herečku a herca.

Kathleen Turnerová je nominovaná v kategórii najlepšia herečka za jej rolu pijanskej manželky v hre "Kto sa bojí Virgine Woolfovej". Nominované sú aj Laura Linneyová za rolu v "Sight Unseen", Mary-Louise Parkerová za "Reckless", Cherry Jonesová za "Doubt" a Phylicia Rashadová za "Gem of the Ocean".

Na najlepšiu mužskú rolu nominovali Billyho Crudlupa (The Pillowman), Phillipa Bosca (Twelve Angry Men), Jamesa Earla Jonesa (On Golden Pound), Billa Irwina (Wirgina Wolfe) a Briana F. OďByrna (Doubt).

V kategórii najlepšia hra sú okrem "Doubt" nominované aj "Democracy", Gem of the Ocean" a "The Pillowman".

Pôvodne mimobroadwayský hit "The 25th Annual Putnam County Spelling Bee" súperí s "Monty Pythonďs Spamalot", "Dirty Rotten Scoundrels" a "The Light in The Piazza" o Tonyho za najlepší muzikál. Ceny udelia 5. júna.

Na internete: www.tonyawards.com