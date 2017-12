Šoralová má "svoju" Púšť

10. máj 2005 o 17:50 TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Takmer dva roky pripravovala speváčka Lucia Šoralová svoj nový, v poradí druhý album, ktorý dostal názov podľa jednej zo skladieb - Púšť. Je ovplyvnený worldmusic a v týchto dňoch sa dostáva na hudobný trh.

Lucia ho až na jednu výnimku, dueto s Arashom, nahrávala celý v Čechách, kde žije už dva roky. Väčšina skladieb je však v slovenčine. "Chcela som spievať po slovensky, lebo je to pre mňa prirodzené. Mám tam ale aj jednu skladbu s Arashom, kde spievam aj v perzštine a ďalšia pesnička je zase v španielčine," hovorí Lucia, ktorá sa tak evidentne nebráni iným jazykovým prejavom a podľa jej slov si práve napísala dve české skladby pripravené už na ďalší album. Španielska skladba Canalla, čo v slovenčine znamená niečo ako "Sviniar", je tango a pre Luciu ju špeciálne otextovali dvaja Španieli - Juan Mari Montes a Gabriel Sopeäa. O hudbu sa prípade postaral producent Ondřej Soukup. Ináč sa na väčšine piesní podieľala sama speváčka a nápadmi prispela aj jej sestra Tereza, Láďa Faktor a Vlado Krausz. Na albume je tiež v češtine spievaný remake hitu Jiřího Korna Ještě tě mám plnou náruč v úprave slovenského producenta Oskara Rózsu. "Veľmi sa mi páči a spievam ju s pôvodným mužským textom," hovorí Lucia.

Po vydaní nového albumu Púšť, ktorého názov spôsobil pri vyslovovaní viacero úsmevných situácií najmä našim susedom Čechom, sa Šoralová prezentuje skráteným menom Lucia. "Najskôr som sa chcela volať podľa hviezdy, ktorú som dostala ako darček. Tá sa volá Lucia Sora. Nedokázala by som to však asi tvrdo presadzovať. Lucia je také najjednoduchšie," vysvetľuje. Podľa nej sú pesničky a najmä texty na tomto albume sú menej zložité ako na debutovom CD. "Je to komunikatívnejšie a nie je to také depresívne. Som priamejšia a veselšia teraz mi to tak vyhovuje."