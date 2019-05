Laššáková ubrala SNG z peňazí na nákup diel, pridala na folklór

Dostávali 60-tisíc eur, teraz majú 36.

24. máj 2019 o 16:10 Jana Alexová

BRATISLAVA. Kým v posledných rokoch dostávala Slovenská národná galéria na nákup nových diel pravidelne 60-tisíc eur, na tento rok má iba 36-tisíc.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková nedala na tvorbu zbierok ani to, čo Národná galéria dostávala obyčajne.

Prečítajte si tiež: Ľudia si radšej kúpia drahé auto ako obraz. Je to dedičstvo socializmu, myslí si galerista

Galéria pritom roky funguje v provizóriu. Na rekonštrukciu čakala viac ako pätnásť rokov a celý ten čas môže vystavovať iba na troch poschodiach Esterházyho paláca v Bratislave.

Minulý týždeň sa zároveň dostalo na verejnosť, že ministerka Laššáková galérii radikálne zoškrtala peniaze na ročný výstavný a sprievodný program.

Laššáková v SNG ako ministerka pritom nikdy nebola.

Denník N v piatok zároveň upozornil, že ministerstvo kultúry potichu zvýšilo dotácie na folklór a tradičnú kultúru z ohlasovaného 1,5 milióna eur na tri milióny.

Zbierať a chrániť

Poslaním Slovenskej národnej galérie je okrem iného aj "zbierať, chrániť a interpretovať umelecké diela v domácom i medzinárodnom priestore", píše sa v zriaďovacej listine SNG.

Aj preto je paradoxné, že na jednu zo svojich hlavných činností - nákup umenia nemá SNG garantovaný príspevok. Každoročne oň musí žiadať ministerstvo, tento rok chcela 110-tisíc.

Prečítajte si tiež: Zo Slovenska v tichosti odviezli múzeum aj so vzácnou zbierkou. Nikto neprotestoval

"Pre nás by bola najdôležitejšia garancia, že dostaneme peniaze na nákup každý rok. Keby to bolo pevnou súčasťou rozpočtu, tak by sme aspoň vedeli, s čím môžeme rátať, lebo keď viete, že dostanete peniaze, tak môžete plánovať. Napríklad, ak by sme chceli kúpiť niečo drahšie, tak si na to môžeme šetriť," hovorí Kusá.

Kým galéria nemala od ministerstva potvrdené peniaze na nákup diel, radšej nikoho z umelcov ani neoslovila.

Nerobí to dobrú krv, ak si vypýtate dielo do akvizície a potom z toho nič nie je, vysvetľuje Kusá.

Denník SME sa obrátil aj na ministerstvo kultúry s otázkami, prečo galéria dostáva na nákup tak málo peňazí a prečo tieto peniaze nie sú garantované v rozpočte a či to ministerstvo neplánuje zmeniť.

Najskôr nám z tlačového odboru poslali stanovisko k rozpočtu Kunsthalle, po upozornení, že sme sa pýtali na niečo iné, už neodpovedali.

Čo sa dalo kúpiť za 60-tisíc eur?

Šesťdesiattisíc eur, ktoré galéria dostávala na nákup v posledných rokoch, sa niekomu môže zdať veľa. Na trhu s umením sú to však len drobné.

Čo sa dá za tieto peniaze kúpiť?