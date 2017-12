Markíza pracuje na príprave dlhodobého seriálu

10. máj 2005 o 16:58 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - V televízii Markíza sú už v plnom prúde prípravy na nakrúcanie prvého dlhodobého seriálu, takzvanej soap opery. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Centra umeleckej tvorby TV Markíza Roman Lipták, realizácia projektu sa pripravuje už od konca marca 2004. Základom seriálu je licencovaná predloha spoločnosti FremantleMedia. Napriek tomu bude seriál podľa Liptáka úplným originálom. Z titulov, ktoré spoločnosť ponúka, si televízia vybrala Between Friends, ktorý sa v slovenských pomeroch pretaví do pôvodného, originálneho projektu. V súčasnosti je paralelne rozbehnutých niekoľko projektov, ktoré sa spoja do štartu nakrúcania na rozhraní mesiacov jún a júl.

Pripravujú sa priestory na natáčanie, zázemie pre sklady kostýmov, rekvizít, maskérne, šatne hlavných protagonistov, sklady techniky a priestor pre servisné práce. V areáli sú k dispozícii aj kancelárske priestory pre prácu produkcie, scenáristov, schvaľovacie projekcie, prezentácie, porady štábov, ale aj ubytovacie priestory pre cezpoľných hercov. Pracuje sa na tvorbe scény - prebieha rozsiahly prieskum zameraný na súčasné trendy v štýle bývania takzvaných typických, bežných Slovákov. "Je to doslova štúdia životného štýlu, spôsobu organizácie domácností s charakteristickými neduhmi a špecifikami. Rekvizitári prechádzajú obchody s nábytkom a doplnkami vrátane starožitníctva, výpredajov, búrz po celom Slovensku. Kladieme veľký dôraz na výber drobných rekvizít, ktoré vytvoria zabývaný priestor našich hrdinov. V záverečnej fáze počítame s aktívnou účasťou jednotlivých protagonistov pri dozariaďovaní bytov, aby sme čo najdokonalejšie vystihli prostredie, v ktorom hrdinovia žijú," uviedol Lipták.

Buduje sa tím autorov, zložený z 12 spolupracujúcich autorských osobností. TV Markíza spolu s produkčnou spoločnosťou Maya podľa know-how FremantleMedia vypísala na scenáristov aj konkurz. Predpokladajú, že 12-členný tím bude zložený z veľmi skúsených – ostrieľaných tvorcov s bohatou skúsenosťou z filmu, televízie, rozhlasu, literatúry a divadla s prirodzenými talentami. "Jednou z najdôležitejších úloh bude prelomiť zabehaný návyk a tradíciu, že autor tvorí sám a väčšinou v noci. V našom prípade bude tvoriť cez deň a v tíme. Výhodou je veľká radosť z tvorby, eliminovanie autorského vyčerpania, vysoké tempo práce a skutočné príbehy, ktoré majú diváci radi," dodal Lipták. Podľa neho totiž seriál môže byť úspešný iba vtedy, keď bude doslova na pulze diania na Slovensku. Preto je nastavenie optimálneho predstihu medzi výrobou a vysielaním doslova nočnou morou plánovačov. Tvorcovia počítajú aj s možnosťou veľmi aktuálneho vstupu do rozbehnutého deja. Na základe porovnania výrobných plánov v Česku, Nemecku a Maďarsku vzniká vlastné plánovacie know-how, na čom pracujú so skúsenými odborníkmi z FremantleMedia, ktorí už štartovali dlhodobé seriály prakticky vo všetkých krajinách Európy, naposledy veľmi úspešne v Chorvátsku.

