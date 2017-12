Markíza hľadá hercov do nového seriálu

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Televízia Markíza začína hľadať hercov do nového dlhodobého seriálu. Základom seriálu je licencovaná predloha spoločnosti FremantleMedia. Z titulov, ktoré spoločnosť ponúka, si televízia vybrala Between Friends, ktorý sa v slovenských pomeroch pretaví do pôvodného, originálneho projektu. "V súčasnosti zostavujeme databázu slovenských hercov, hercov amatérskych súborov, moderátorov, zaujímavých typov, celebrít, ktoré mienime osloviť pre účasť na castingoch. Pre hlavné postavy pripravujeme celoročné zmluvy," informoval agentúru SITA riaditeľ Centra umeleckej tvorby TV Markíza Roman Lipták. Vo vybraných slovenských mestách budú od 16. mája castingy, na ktoré môžu prísť všetci, ktorí by si chceli v seriáli zahrať. Castingy budú v Martine, Nitre, Zvolene, Komárne, Prešove a v Bratislave, teda v mestách s divadelnou tradíciou a zázemím. "Zároveň pripravujeme televíznu reláciu, ktorú uvedieme na obrazovky od 2. júna pod názvom Desať pre Hollywood, tá ponúkne televíznym divákom zostrihy castingov. Televízni diváci si budú môcť prostredníctvom sms hlasovania vybrať jedného z desiatich finalistov, ktorý dostane rolu v seriáli," povedal. Moderátormi tejto relácie budú Ján Dubnička a Kveta Horváthová.

Zaujímavé je, že seriál bude mať svojho vlastného zdravotníka, ale aj právnika, psychológa a svojho hovorcu. "Čo však určite nechceme podceniť, je výber kuchára, ktorý bude pripravovať celodenné stravovanie vrátane špeciálnych požiadaviek pre viac ako 60 ľudí," vyhlásil Lipták.

V prvej sérii bude mať seriál 150 častí a vysielať by sa mal od septembra tohto roka trikrát týždenne v prime-time. Nakrúcanie prvých dielov by sa malo začať v júni. Účinkovať v ňom bude 20 hlavných postáv a približne 200 ľudí vo vedľajších úlohách. Špecifikom tohto typu seriálu je, že nie je postavený na hereckých hviezdach, ale hviezdy vyrába, je to teda príležitosť pre mladých hercov alebo aj nehercov. Samozrejmosťou budú aj takzvané guest - stars, čiže hosťujúce hviezdy. V niektorých epizódach si tak zahrajú slovenskí či českí herci, speváci, mediálne známe osobnosti zo spoločenského, kultúrneho či športového života.