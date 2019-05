Europarlament zo smajlíkov. Otvorili výstavu Dyktát Bruselu

Diskusia o Únii sa podľa autorov vedie povrchne.

21. máj 2019 o 16:16 Jana Alexová

BRATISLAVA. Je to diktát Bruselu a za všetko môže Brusel! Európska únia chce zakázať nože, fény aj výkonné vysávače či balóny pre deti! Ak si doma upečiete tortu, budete ju musieť označiť etiketou!

Aj takéto nepravdy a hoaxy sa šírili na slovenských sociálnych sieťach. Vyvolali ich zväčša nesprávne interpretácie a zámerná manipulácia faktov zo strany populistov.

Prvého mája uplynulo pätnásť rokov, od kedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Vstupu predchádzalo referendum. Zúčastnila sa na ňom nadpolovičná väčšina obyvateľov, z ktorých 93,7 c% hlasovalo kladne.

V sobotu 25. mája sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. V bratislavskej Novej Cvernovke pri tejto príležitosti otvorili výstavu Dyktát Bruselu.

Vznikla so zámerom rozšíriť vedomosti o EÚ a zároveň ľudí informovať o zaujímavostiach, ktoré by mal ovládať každý občan členského štátu.

Poďme hovoriť o EÚ

"Zámerom výstavy je dať na stôl základné fakty o tom, čo je to Európska únia, prečo vznikla a ako v skutočnosti funguje. Súčasná diskusia o nej sa totiž vedie buď veľmi zavádzajúco, alebo povrchne. Práve to sme sa snažili zachytiť aj v názve výstavy, ktorý asi nenechá chladného žiadneho milovníka slovenčiny, čo nám, veríme, odpustia. Nie je to jednoduchá téma, ale o to viac je dôležité, aby sme sa o ňu zaujímali, lebo miera nášho hlasu v Európe je priamo úmerná nášmu záujmu o ňu," vysvetľuje Boris Meluš, grafický dizajnér, spoluzakladateľ Nadácie Cvernovka a spoluautor výstavy.