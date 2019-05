Medzinárodnú Man Bookerovu cenu získala spisovateľka z Ománu

Džúcha Hársiová vyhrala s románom Celestial Bodies.

22. máj 2019 o 0:19 ČTK

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/AdKKdvT7w6Y

LONDÝN. Román Celestial Bodies (Nebeské telesá) ománskej autorky Džúchy Hársiovej získal tohtoročnú medzinárodnú Man Bookerovu cenu pre najlepšiu knihu preloženú do angličtiny. Päťčlenná porota ju vybrala zo šestice finalistov, medzi ktorými boli knihy piatich žien.

Víťazné dielo rozpráva o dospievaní troch sestier na pozadí pomalého vývoja ománskej spoločnosti v postkoloniálnej ére.

Celestial Bodies rafinovane odoláva klišé

Medzinárodná Man Bookerova cena, ktorá sa udeľuje od roku 2005, predstavuje uznanie ako pre spisovateľov, tak aj pre prekladateľov. Ocenenie si tak v utorok večer v Londýne spoločne s Hársiovou prevzala Američanka Marilyn Boothová, ktorá Celestial Bodies preložila z arabčiny.

Dvojica si rovnakým dielom rozdelí finančnú odmenu 50-tisíc libier (57-tisíc eur).

"Je to kniha, ktorá si získa myseľ čitateľa, rovnako jeho srdce. Vyplatí sa dať si s ňou načas," povedala k tretiemu románu 41-ročnej ománskej spisovateľky predsedníčka poroty, historička a autorka Bettany Hughesová.

Dielo podľa nej čitateľa umne vťahuje do farbisto vykreslenej komunity a zaoberá sa "hlbokými otázkami času a smrteľnosti a znepokojivými aspektmi našej spoločnej histórie".

"Štýl je metaforou k obsahu, rafinovane odoláva klišé o rase, otroctve a genderi," dodáva šéfka poroty.

O víťazstvo bojovala aj Poľka

Hársiová je podľa organizátorov súťaže prvou ománskou spisovateľkou, ktorej dielo bolo preložené do angličtiny. A stala sa prvým víťazom medzinárodnej Man Bookerovej ceny pochádzajúcim z jednej z krajín Perzského zálivu.

Okrem troch románov má na konte aj dve zbierky kratších diel a jednu knihu pre deti.

V užšom výbere finalistov bola v spoločnosti ďalších štyroch žien. Poľská autorka a vlaňajšia laureátka Olga Tokarczuková sa tentoraz o cenu uchádzala s knihou Svoj voz a pluh veď cez kosti mŕtvych, ktorej dej sa odohráva na česko-poľskom pohraničí.

Ďalšími kandidátmi boli Francúzka Annie Ernauxová a jej román The Years, Nemka Marion Poschmannová s knihou Borovicové ostrovy a chilská autorka Alia Trabuccová s dielom nazvaným The Remainder, v ktorom píše o dopadoch represií z éry diktátora Augusta Pinocheta na ďalšiu generáciu.

Finálovú šestku dopĺňal Kolumbijčan Juan Gabriel Vásquez s románom The Shape of The Ruins o konšpiračných teóriách, vraždách a zvrátených závislostiach.