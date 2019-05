Do domu bohatej kórejskej rodiny sa infiltrovali štyria paraziti. Spočiatku to vyzeralo na vtip

Cannes potrebuje komédie.

22. máj 2019 o 10:07 Kristína Kúdelová

CANNES. Keď bol juhokórejský režisér Bong Joon Ho v Cannes naposledy, odskákal si to, že festival je v napätom vzťahu s Netflixon. Premiéra jeho filmu sa začala katastrofálne, plátno sa zaseklo a bolo vidno len časť obrazu.

Ani si nevedia ustrážiť formát, ozývali sa hlasy z publika, v sále bol nepokoj.

Keď sa nakoniec technická chyba odstránila a jeho film Okja sa celý hladko premietol, viacerým bolo jasné: Bong Joon Ho by si za túto skvelú komédiu mohol odniesť jednu z najväčší cien festivalu, ale nemá šancu. Je to Netflix, to porota neurobí.

Paraziti v súťaži

Okja bola bláznivá komédia o dievčatku, ktoré vychovávalo obrovské prasiatko, narodené vďaka genetickému inžinierstvu. Až neskôr sa dozvedelo, že prasiatko má v čase hladovej krízy na svete poslúžiť ako jedlo.

A pred záujmami potravinovej korporácie ho zachránilo len pomocou ozbrojeného komanda "mierových teroristov".

Tento rok prišiel Bong Joon Ho do Cannes s humorným príbehom o štyroch členov chudobnej rodiny. Ich byt je dierou, okrem neporiadku nemajú skoro nič, aj na cudzej wi-fi musia parazitovať. A aj to ju chytajú len na záchode.

Postupne sa však, jeden za druhým, infiltrujú do domácnosti miestnych boháčov a užívajú si ich krásny dom.