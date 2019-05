Vedeli, ako na zlomené srdce. Do Bratislavy príde kapela Good Charlotte

Lístky budú v predaji od piatka.

23. máj 2019 o 12:19 Marek Majzon

BRATISLAVA. Na sklamanie v láske je najlepším liekom vytancovať sa. Najznámejší recept na vyrovnanie sa s rozchodom počas minulej dekády ponúkli Good Charlotte.

V roku 2007 valcovali rebríčky skladbou I Don´t Wanna Be In Love (The Dancefloor Anthem). Dvanásť rokov po najväčšej sláve tanečnej pop-rockovej hymny prichádzajú po prvý raz na Slovensko.

Skupina okolo dvojičiek Benjiho a Joela Maddena vystúpi v bratislavskej Refinery Gallery 13. augusta v rámci svojho európskeho turné. Už v piatok sa začnú predávať lístky.

Okľukou k menu

Pätica vznikla koncom deväťdesiatych rokov v americkom štáte Maryland.