Je to umenie s erotikou, alebo čisté porno? V Cannes súťaží aj film nechceného režiséra

Herečky z filmu Živote Adèle sa na Kechicha sťažovali.

24. máj 2019 o 10:31 Kristína Kúdelová

Záber z filmu Mektoub, My Love. Intermezzo.(Zdroj: FDC)

CANNES. Pred šiestimi rokmi zvíťazil v Cannes s mimoriadne odvážnym filmom Život Adèle, ktorý bol zlomenom srdci v láske, zhodou okolností lesbickej. Dnes po jeho víťazstve takmer nie sú stopy.

Zlatú palmu vydražil. Aj tak som ju neznášal, vraví.

Francúzsky režisér Abdellatif Kechiche sa ju rozhodol speňažiť, keď jeho finanční partneri nedávno odstúpili od spolupráce na jeho novom filme.

"Francúzske filmové prostredie je nepriateľské. Nepatrím do jeho rodiny a ono neváha prejaviť nechuť, ktorú voči mne pociťuje," povedal pre Hollywood Reporter.

Herečky sa sťažovali, že ich týral

S novým filmom Mektoub, My Love. Intermezzo sa vrátil do Cannes, hoci tu mal veľmi nepríjemný zážitok. Porota, vedená Stevenom Spielbergom, mu za Život Adèle prisúdila jednoznačné víťazstvo.

Popritom však urobila nezvyčajné rozhodnutie. Ďalšie dve Zlaté palmy odovzdala aj herečkám v hlavnej úlohe Adèle Exarchopoulosovej a Lée Seydoux. S tým, že aj ony prispeli k takému ohromnému výsledku.

Nedostali cenu pre najlepšie herečky. Kechiche to pochopil tak, akoby aj ony boli ocenené za réžiu a veľmi ho to urazilo.

Väčšie problémy však prišli neskôr.

Keď ošiaľ z Cannes a nadšenie z filmu opadlo, Adèle a Léa začali Kechicha verejne obviňovať z toho, že ich pri nakrúcaní týral.

Vyčítali mu, že dlhé a náročné sexuálne scény museli nakrúcať bez prípravy a ešte skôr, ako ich vôbec zoznámil. A keď sa im raz od únavy nedarilo splniť jeho predstavy, zúrivo hodil monitor o zem.

Aj herečky, ktoré obsadil do nového filmu Mektoub, My Love. Intermezzo, museli vedieť, aké náročné veci bude od nich vyžadovať.

Režisér Abdellatif Kechiche s herečkami Adele Exarchopoulos (vpravo) a Lea Seydoux v Cannes. (zdroj: SITA/AP)

Štyri hodiny erotiky. Či porna?

Kechiche sa do hlavnej súťaže dostal napriek tomu, že odovzdal štvorhodinové dielo. Také niečo festival zvyčajne odmieta.

Umelecký riaditeľ Thierry Frémaux povedal, že keď od neho dostal Život Adèe s minutážou 3 hodiny 16, poslal ho do strižne, inak ho vraj do súťaže nemôže zaradiť.

Kechiche poslúchol a vrátil sa s verziou, ktorá trvala 3 hodiny 11.

Film Mektoub, My Love. Intermezzo má štyri hodiny, hoci je len druhou časťou autobiografickej trilógie. Prvú časť Mektoub, My Love. Canto uno nakrútil v roku 2017 podľa knihy Francoisa Begaudeaua Zranenie. To skutočné.

Dĺžka nie je to jediné, čo v Cannes vzbudzuje polemiku. Abdellatif Kechiche takmer celý film ukazuje zadky mladých žien. Na pláži, na diskotéke alebo na záchode pri sexe - pri naozaj explicitnom sexe.

Ak ho v Cannes neodkázali na iný typ festivalu a prijali jeho film do súťaže, bude to zrejme pre jednu neodškriepiteľnú vec. Kechiche v podstate len do detailu a v časovom zázname jednak jednej ukázal, ako sa pri alkohole a hudbe stupňuje erotické napätie.

Nie je to viac, ako obraz jednej diskotékovej noci. Ale má bezchybnú filmovú podobu.