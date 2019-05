Populárna Lina Mayer: Spievam v angličtine, ale nie som jednorazová speváčka

S kolegyňami sa neporovnáva.

24. máj 2019 o 14:31 Marek Majzon

BRATISLAVA. Jednoduchý klavír a kopák, ktorý prerastú do letnej hymny roku 2016. Do domáceho éteru sa vtedy prebojovala elektropopová skladba Personal Sky.

Hudobná produkcia bola na domáce gitarové pomery celkom netradičná. Navyše, singel bol v angličtine.

Neskôr sa ukázalo, že za vzletnou piesňou stojí Košičanka Lina Mayer, ktorú možno poznať zo SuperStar, ale aj z televíznej súťaže Tvoja tvár znie povedome.

Denník SME sa spýtal na prvé dojmy človeka, ktorý po niekoľkých rokoch práce vydáva vytúžený debut. Speváčka tiež povedala, či dokáže byť slovenský pop kvalitný a konkurencieschopný v zahraničí.

Ako sa cítite, keď ste po toľkých rokoch na scéne konečne vydali svoj debutový album?

Je na pováženie, či je to debut. Rada s nadhľadom hovorím, že málokomu sa podarí vydať debut a zároveň výber toho najlepšieho.

Nie je to typický debutový album. Nemala som od začiatku v úmysle hrnúť sa hneď do vydania albumu, vybrala som si cestu singlov. Myslím si, že albumy nie sú dnes až také smerodajné. Ľudia si aj tak zvykli kupovať ich najmä pre single, zvyšok bol často iba "vata".

Chcela som sa prostredníctvom jednotlivých singlov predstaviť a nájsť si svojich fanúšikov. A keď už bolo tých singlov niekoľko, cítila som, že dozrel čas. Chcela som ponúknuť niečo ucelené.

Som rada, že sa to podarilo, je to symbolické uzavretie mojej doterajšej tvorby. Preto je tento album špecifický a výnimočný, je v ňom kus môjho života, doslova.

Do akej miery je album o vás a v ktorých momentoch je už úplne vymyslený?

Keďže som sa na všetkých skladbách podieľala autorsky, textovo a miestami aj produkčne, tak celkom dosť. Na albume nájdete moju doterajšiu tvorbu a vývin.

“ Trochu sa mi nepáčilo, že práve my Slováci sa podceňujeme. Prečo práve u nás sa nemôže robiť hudba, ktorá by sa, s nadhľadom povedané, mohla aspoň postaviť vedľa tých zahraničných skladieb. „

Single dopĺňa niekoľko doteraz nevydaných skladieb a dve špeciálne akustické verzie, ktoré som si sama zaranžovala. Rozmýšľala som, že naň zaradím aj slovenskú skladbu, ale nakoniec som s tým ešte počkala.

Chcela som mať skladby, ako ma poslucháči a fanúšikovia poznali doteraz. Je tam môj nemalý osobný vklad, vložila som do toho svoje myšlienky, emócie, energiu... Bez toho sa to nedá.

Je to zároveň moja predstava súčasného popu. Ak sa mu človek chce venovať, mal by ísť aj so súčasnými trendmi. Nehovorím, že s prúdom, ale jednoducho sa v tom pohybovať a reagovať.

Na vašej nahrávke počuť tropical-pop, ktorý je v súčasnosti trendom v populárnej hudbe. Neurobí z vás nevýraznú a jednorazovú speváčku?

Nemyslím si, že by som bola typ jednorazovej speváčky v zmysle jedna pesnička a dosť. Okrem Personal Sky sa hrávajú stále aj moje ďalšie single.

Okrem toho, moje skladby nie sú tvorené ako cez kopirák, čo u niektorých zahraničných interpretov badať - spravia veľký hit a druhý singel sa nápadne podobná na prvý. To nie je môj prípad. Stačí si prehrať album, každá skladba je iná.