Vzala ma na svoju internátnu izbu. Natalie Portman vyvracia pasáže z Mobyho knihy

Herečka protestuje, že by mali spolu vzťah.

28. máj 2019 o 14:05 Marek Majzon

BRATISLAVA. „Namiesto terapie som pokračoval v písaní,“ začína Moby svoju druhú biografiu s názvom Then It Fell Apart. Podľa rozruchu, ktorý spôsobila, sa dá usudzovať, že hudobník sa vôbec necenzuroval.

Už v začiatku čitateľa vtiahne do hrozivých obrazov samovraždy. V roku 2008 sa chcel zadusiť vrecom na odpadky, aby po ňom nezostala ani škvrna na upratovanie pre kohokoľvek, kto by ho našiel.

Kniha zachytáva najmä obdobie veľkej slávy za éry albumu Play. Len v Európe sa z nahrávky na prelome milénií predalo vyše štyroch miliónov nosičov. Pochádza z nej napríklad hit Why Does My Heart Feel So Bad?

Využívanie popularity a jej dvojsečnosť sú popritom nosnými témami celej publikácie. Moby nevynecháva konkrétne mená, ale ani situácie, v ktorých bol už desať rokov abstinujúci interpret opojený alkoholom.

Nemôže byť vo vzťahu

Najhlasnejším príbehom je, keď sa zoznámil s herečkou Natalie Portmanovou. Filmová Padmé Amidala z Hviezdnych vojen bola veľkou fanúšičkou Mobyho.

„Bozkávali sme sa pod dubmi, ktoré mali azda stáročia. O polnoci si ma zobrala na svoju internátnu izbu, kde sme vedľa seba ležali na malej posteli. Keď zaspala, snažil som sa vymaniť z jej objatia a vziať si taxík k svojmu hotelu,“ romanticky opisuje päťdesiattriročný umelec stretnutie s hollywoodskou hviezdou, ktorá je takmer o dvadsať rokov mladšia.

Ďalej rozvíja aj to, že vzťah s Portmanovou mu spôsoboval úzkosti.

„Všetko, čo úzkosť odo mňa chcela, bolo, aby som nemal vzťah. Nič nespúšťalo moje panické záchvaty viac, ako keď som sa dostal blízko ženy, na ktorej mi záležalo,“ hovorí.

Herečka sa však v reakcii pre Harper’s Bazaar dištancovala od slova vzťah.