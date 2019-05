Bastille vyzvali Bratislavu: Svet sa rozpadá, nemáme nádej, aspoň si zatancujme

Na koncert sa oplatilo čakať.

29. máj 2019 o 17:26 Marek Majzon

BRATISLAVA. Zatemnené priestory refinery gallery na okraji Bratislavy preplnili ľudia, ktorí prežili apokalypsu pracovného utorka.

Vo vzduchu bol zahriaty vzduch po domácom predskokanovi Luvver a veľa hmly.

Skupina Bastille sa po februárovom zrušení koncertu bez udania dôvodu konečne dostala k tomu, aby prišla potešiť aj svojich slovenských fanúšikov. Dan Smith, líder štvorice, povedal, že bratislavskou zastávkou ukončujú Still Avoiding Tomorrow Tour.

Vo zvyšku setu, ktorý trval niečo cez hodinu a pol, rozprával viac po slovensky ako v rodnej angličtine. Sympatický Brit, zo začiatku zahalený kapucňou teplákovej mikiny, nezostal len pri ošúchanom ahoj a ako sa máte.

S bravúrnou výslovnosťou povedal, že jeho "slovenčina nestojí za nič", ale tiež vyzýval k skákaniu. Kde sa dalo.

Koncept koncertu bol priamo naviazaný na nadchádzajúci štúdiový album Doom Days. Vyjde 14. júna a Smith aj fanúšikom v rafinérii povedal, že sa nevie dočkať ich reakcie.

Tretí počin má vyjadrovať chaos súčasnej doby, naliehanie blížiacej sa apokalypsy - skutočnej či obraznej - a dôsledky deštrukcie.

Všetko bude inak

V tomto duchu bolo vystúpenie rozdelené na tri dejstvá. Prvé nieslo názov Still Avoiding Tomorrow.

Vyjadrovalo akési neuvedomovanie si blížiacej sa hrozby a pohrúženie sa skôr do vlastných problémov.

Preto zoznam piesní v tomto odseku pozostával z piesní ako Icarus, Warmth, Send Them Off!, ale aj Things We Lost in the Fire či spolupráca s dídžejom Marshmello nesúca názov Happier.

Až vyvstala otázka, čo bude prídavkom akcie, keď tie najväčšie hity zazneli už v začiatku.

Porušenie vzorca bolo príjemným bodom v tejto hudobnej dystopii. Na druhej strane, možno argumentovať, že ktorákoľvek rytmickejšia skladba môže byť v dramaturgii Bastille adekvátnym bonusom.