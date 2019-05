Z očí im zmizne iskra aj potrebný výraz. Digitálne omladzovanie hercov má nečakané rozmery

Nie je to len vec Marvelu.

30. máj 2019 o 15:42 Kristína Kúdelová

Robert De Niro v novom filme Martina Scorseseho The Irishman. (zdroj: PARAMOUNT)

BRATISLAVA. Práve keď ste si mysleli, že už nikdy neuvidíte mladého Roberta de Nira, prichádza film Irishman.

Nielenže v ňom nosí šestnásťcentimetrové opätky - platformy, aby dosiahol výšku mafiána a vraha Franka Sheerana, ktorého hrá. Ešte aj jeho tvár dostala digitálny lifting.

Nové časy. Americká kinematografia čoraz viac siaha po technológii, ktorej filmári hovoria: de-ageing. Odstraňuje vek.

V čom je problém?

Robert De Niro sám osebe nepotrebuje úpravu. Režisér Martin Scorsese však vo svojom novom gangsterskom príbehu používa flashbacky, teda scény z minulosti, a v nich má Frank Sheeran sotva tridsať rokov.

A na to už bol vraj de-ageing potrebný.

To isté sa týka aj postavy Jimmyho Hoffa, šéfa dopravných odborov Brotherhood of Teamsters, ktorého Sheeran zabil. Toho zase hrá Al Pacino.

Kedysi bolo zvykom, že režiséri obsadili do mladších verzií filmových postáv iných hercov. Divákom bolo jasné, že to nie je ten istý človek, ale akceptoval to. Nebol problém. Prijali to ako samozrejmú súčasť hry.

Dnes je to zrazu prekonaná tradícia.