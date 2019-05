Ak milujete seriály, Netflix vás v júni nepoteší. Spolieha sa na stand-upy

Aspoň seriál Dark pokračuje.

31. máj 2019 o 17:31 Marek Majzon

BRATISLAVA. Hoci na Slovensku zúri novembrové počasie, Netflix sa už chystá na letné prázdniny. Inak si nemožno vysvetliť ponuku na jún.

Oproti predošlým mesiacom, ktoré mali vždy aspoň trojicu nových seriálov s netradičnou myšlienkou, šiesty mesiac v roku patrí na videostreamovacej službe stand-upom.

Ponúkne ich až štyri. Ani jeden z komikov pritom nie je svojou popularitou na úrovni Kevina Harta či Ellen DeGeneresovej.

Dôvod užívať si dažďové kvapky s pohodlia domova by mohla dať ešte druhá sezóna seriálu Dark, ale aj kórejský fantasy príbeh Arthdal Chronicles. Pútavo a veľmi súčasne znie indická dystopia Leila.

Pozrite si júnovú ponuku Netflixu v júni:

Jún

Arthdal Chronicles (seriál)

S bližšie nešpecifikovaným dátumom premiéry prichádza na Netflix ďalšia juhokórejská novinka. Arthdal Chronicles si dáva za cieľ priblížiť vznik civilizácie a národov v dávnych časoch. Je to príbeh mýtických hrdinov, jednoty a lásky ľudí z virtuálnej krajiny Arth.

4. júna

Miranda Sings Live... Your Welcome (stand-up)

Colleen Ballinger si vďaka svojmu alter ego, ktoré nazvala Miranda Sings, získala až dve miliardy pozretí na svojom youtubovom kanáli. V netflixovskom stand-upe bude fanúšikom čítať zo svojho denníka, ale aj zaspieva tie najzvláštnejšie komentáre, aké dostala.

6. júna

3% III. (seriál)

V nie až tak vzdialenej budúcnosti sa len istý počet ľudí môže stať súčasťou privilegovanej skupiny.

7. júna

I Am Mother (film)

Sci-fi triler I Am Mother sa zaoberá životom tínedžerky, ktorá je prvým ľudským dieťaťom vo výchove robotickej Matky. Stroj vznikol so zámerom znovu zaľudniť planétu po tom, ako predošlá generácia ľudí vyhynula.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/N5BKctcZxrM

The Black Godfather (dokument)

Avant je sivou eminencou americkej hudby. Vďaka svojej spoločenskej i zákulisnej obratnosti mohol prispieť k výnimočnosti dedičstva ikon, ako sú Bill Withers, Quincy Jones, Muhammad Ali či exprezidenti Bill Clinton a Barack Obama.

The Chef Show (seriál)

Osemdielny seriál, ktorý nie je len o varení. Jedlo je podľa tvorcov vynikajúcou príležitosťou pre stretávanie, a tak sa herec Jon Favreau a hviezdny kuchár Roy Choi budú stretávať so známymi osobnosťami, pred ktorými zaexperimentujú so svojimi najobľúbenejšími receptmi.

Designated Survivor III. (seriál)

Člen americkej vlády sa náhle stáva prezidentom po tom, ako zvyšok vrátane dovtedy najmocnejšieho muža planéty zabije katastrofický útok.

12. júna

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (dokument)

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese zachytáva problémy Ameriky v roku 1975, ale aj radostnú hudbu Boba Dylana, o ktorú sa na jeseň toho roku podelil. S jednej časti dokument, z ďalšej koncertný film a z inej sen.

Jo Koy: Comin’ In Hot (stand-up)

Komik Jo Koy sa vracia, aby svoje publikum vyškolil vo výchove mileniálov, ale aj o filipínskych tradíciách.

14. júna

Leila (seriál)

Leila je indickým dystopickým seriálom, ktorý sa odohráva vo vymyslenej krajine Aryavarta. Tamojšia vláda je posadnutá spoločenskou čistotou a pod týmto tlakom zavádza totalitárske praktiky.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5yxjRgwYymg

Murder Mystery (film)

Newyorský policajt a jeho manželka sa stanú hlavnými podozrivými z vraždy staršieho miliardára Malcolma Quincea, ktorého spoznali náhodne v lietadle cestou na európsky výlet.

18. júna

Adam Devine: Best Time of Our Lives (stand-up)

Kritikmi vyzdvihovaný komik Adam Devine porozpráva vo svojom komediálnom špeciáli, prečo je dospievanie také zlé a ako vo svojich 21 rokoch takmer zomrel.

19. júna

Beats (film)

Tínedžerského hudobného génia a skrachovaného strážnika na strednej škole spojí láska k hip-hopu. Spoločne vynaložia úsilie, aby prerazili na hudobnej scéne a zároveň sa zbavili démonov minulosti.

21. júna

Dark II. (seriál)

V druhej sérii parapschologického seriálu sa Jonas nachádza v budúcnosti a márne sa snaží vrátiť do prítomnosti. Medzitým sa jeho priatelia Martha, Magnus a Franziska snažia zistiť, čo má Bartosz spoločné so záhadnými incidentmi vo Windene.

25. júna

Mike Epps: Only One Mike (stand-up)

Ďalší z netflixovských stand-up špeciálov patrí v júni Mikovi Eppsovi. S humorom a bez zábran porozpráva o výchove štyroch dcér, prekonaní detstva s dyslexiou a záhadne nekonečnú múdrosť starších ľudí.

27. júna

Family Business (seriál)

Joseph má obchodného ducha, aj keď stále pracuje ako mäsiar v kóšer obchode svojho otca. Keď sa dozvie, že marihuana bude určite legalizovaná, nadobudne precitnutie – z mäsiarstva spraví fajčiarstvo.