Seriál The Society je trápny, ale nákazlivý. Presviedča, že viesť spoločnosť dokážu aj deti

Ujal by sa socializmus s ľudskou tvárou?

5. jún 2019 o 14:56 Marek Majzon

V meste West Ham panuje už dlhšie neznesiteľný smrad, s ktorým treba niečo robiť. Mestskí predstavitelia sa nazdávajú, že zápach nie je zdraviu škodlivý, no posielajú maturantov na výlet do hôr.

Šofér autobusu sa pre nepriaznivé počasie rozhodne v poslednej chvíli zmeniť plán a dospievajúcich vezme späť domov. Aspoň si to myslia.

Pri návrate nie je nijaký rodič, ktorý by vítal svoje deti. Mesto je ľudoprázdne.

Samozrejme, prvé, čo zmäteným adolescentom napadne, je zábava v miestnom kostole za sprievodu skladby Personal Jesus od Depeche Mode. Panika počká do rána.

Každý ďalší deň si však uvedomujú, že rodičia už možno nikdy neprídu a mesto majú sami pod kontrolou. Musia mať.

Ľudia okolo nás

Seriál The Society vytvára predstavu toho, čo by sa stalo so spoločnosťou, keby sa mala spoľahnúť na násťročných. Podľa Netflixu by možno fungovala aj v socializme s ľudskou tvárou.

Už len z konceptu postáv vyplýva, že tvorca Christopher Keyser vystaval svoj sociologický experiment veľmi starostlivo.

V spoločnosti, ktorá neskôr tápa, či sa nachádza v paralelnom vesmíre, vidno bieleho heterosexuálneho muža s pretlakom testosterónu. V súlade so stereotypmi je to futbalista a vykonáva funkciu samozvanej polície.