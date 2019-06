Pedro Almodóvar pre SME: Mám veľké bolesti, ale nesťažujem sa. Ľudia trpia viac ako ja

Hovorí o tom, ako ho mučila láska aj život v izolácii.

5. jún 2019 o 11:22 Kristína Kúdelová

Keď padla Francova diktatúra, PEDRO ALMODÓVAR bol medzi prvými, kto obsadil ulice Madridu a zaplnil ich tvorivou energiou. No už začiatkom osemdesiatych rokov umelecké hnutie Movida samé seba zničilo.

Nekontrolované užívanie drog priviedlo mnohých do záhuby.

Španieli hovoria, že Almodóvar bol jediný, kto prežil, lebo si dával ako tak pozor.

Stala sa z neho žijúca legenda, držiteľ Oscara, tvorca, ktorý odvážne a strhujúco hovoril o ľudských citoch. Najmä o vášni, tak nazval s bratom aj produkčnú voju spoločnosť - El Deseo.

Až teraz však prichádza s filmom, v ktorom sa úplne obnažil. Hovorí o prvom erotickom zážitku, objavovaní sexuality, konfliktnom vzťahu s mamou, stratenej životnej láske, fyzickej aj tvorivej krízy.

Hlavného hrdinu, filmového režiséra, hrá Antonio Banderas, ktorý je hercom jeho života, hoci aj ich vzťah trpel vyše dvadsaťročným konfliktom a odlúčením.

S Pedrom Almodóvarom sme sa stretli v Cannes, kde mal film Bolesť a sláva premiéru.

Čo bola najväčšia bolesť vášho života?

Ak sa ma pýtate na fyzickú bolesť, potom je odpoveď jednoduchá. Najviac ma trápi chrbát. Nie až tak veľmi, ako trápi Antonia Banderasa v mojom filme, ale aj ja som musel podstúpiť operáciu. Je to vážna vec, pretože celé telo sa krúti okolo chrbtice. A keď idete pod nôž, život sa vám v zásade zmení. Regenerácia je dlhá, pomalá a bolestivá.

A keď sa vás spýtam na psychickú bolesť?

Tá je rovnako veľká ako bolesť fyzická. Najťažším obdobím môjho života bol rozchod s človekom, ktorého som najviac miloval. Aj keď som ho miloval, nedokázal som s ním žiť.

Keď niekoho milujete, pre vaše telo je neprirodzené a bolestivé, aby ste ho opúšťali, aj keď vám rozum celkom jasne diktuje, že iná možnosť nie je. Je to to isté, ako keby ste si dali amputovať časť tela.

Z filmu sa dá dosť jasne odčítať, že je to príbeh o vás. Prečo bol práve Antonio Banderas vhodný na takú rolu?

V prvom rade som chcel, aby bol krajší ako ja. Samozrejme, má mnoho ďalších charakterových čŕt, vďaka čomu som chcel jeho. Dobre ma pozná, je vlastne svedkom celého môjho života. Vedel, o čom je môj scenár.

A potom, má skúsenosť s bolesťou. Asi pred tromi rokmi mal veľmi vážne problémy so srdcom, trikrát ho museli operovať. Vám sa zdá stále mladý, áno, zostal chlapčenský, no ja už v jeho tvári vidím, čo sa mu stalo. Má životnú skúsenosť navyše, zmenil sa. Aj som mu to povedal.

Antonia ste spoznali ešte v 80. rokoch. Kde to bolo?

V kaviarni.

A hneď ste sa s ním dali do reči?

Videl som ho už tri dni pred tým, v divadle hneď vedľa tej kaviarne. Bola to klasická hra, veľa toho nepovedal, ale všimol som si ho. Mal fúzy, dlhé vlasy, zdal sa mi veľmi pekný. Tak som si predstavoval romantické hrdinu a aj som mu takú budúcnosť predpovedal.

Keď už som ho v tej kaviarni stretol, pozval som ho na krátku skúšku, nech uvidíme, čo by z toho mohlo byť. Všímal som si, ako chodí, ako sa pozerá na ľudí, a ako sa vie na ľudí pozerať s túžbou v očiach.

Bol pri tom taký spontánny, a mal v sebe takú intenzitu, že som nepochyboval o jeho veľkej budúcnosti. Narodil sa preto, aby bol pred kamerou. Bol to prirodzený herecký talent.

Pedro Almodóvar pózuje v Cannes s Antoniom Banderasom a Penélope Cruz. Obaja hrajú vo filme Bolesť a sláva. (zdroj: SITA/AP)

Dnes hrá úplne iné veci ako romantických hrdinov.

Priam opačné. To, čo som chcel od neho vo filme Bolesť a sláva, je na opačnom konci škály ako to, čo som od neho chcel pri prvom stretnutí. Pohoda, sebaistota? Už nie. Potreboval som niekoho krehkého, depresívneho, neistého.

Na začiatku nakrúcania som mu povedal: ak budeš mať problémy, pri akejkoľvek scéne, len ma prosto napodobni. Nikdy som nič také hercovi nepovedal, priam to neznášam. A samozrejme, on to ani nepotreboval. Neboj sa, som herec, povedal mi.

Veľmi sa na vás vo filme podobá.

Veď to, až som sa čudoval. Film mal už v Madride premiéru pred dvomi mesiacmi, to isté mi hovorili aj priatelia. V niektorých momentoch vraj nevideli jeho, ale mňa. Pre Antonia je to veľká poklona, pretože naozaj, nikdy sa nepokúšal imitovať ma, a predsa sa mu to podarilo. Má neuveriteľnú intuíciu, a má schopnosť ponoriť sa do inej osoby, napríklad do mňa.

Poznal vás dostatočne na to, aby mohol vystihnúť vo filme vaše tajomstvá? Nemuseli ste sa pred ním otvoriť, ak ste chceli nakrútiť taký autobiografický film?

Je pravda, že som dosť uzavretý človek, dokonca aj pred mojimi najbližšími priateľmi. Takže áno, v scenári boli aj veci, o ktorých ani Antonio netušil a prekvapili ho.