Nakrútil film o propagande v RTVS, dlho bol ticho. Režisér Marek Kuboš sa vracia víťazne

Jeho dokument zbiera ceny.

5. jún 2019 o 13:45 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pätnásť rokov sa všetci vo filmovom svete pýtali: kde je Marek Kuboš? Keď už si mysleli, že tento veľký talent zrejme režírovanie opustil, opatrne sa ohlásil, že na niečom pracuje.

Z projektu, ktorý sa spočiatku črtal ako skromné home video, nakoniec vznikol pozoruhodný, hlboký dokument s hrdinom, ktorý prechádza veľkým sebaspytovaním a tvorivou krízou.

Bol ním Marek Kuboš sám.

Vo filme, ktorý nazval posledný autoportrét, sa vydal po stopách svojich prvých prác a znovu stretol ľudí, ktorých kedysi postavil pred kameru.

Bol v tom strach z odhalenia

Boli by ešte aj dnes ochotní rozprávať o sebe tak otvorene? Zaznamenal by niečo autentické? Malo by vôbec ešte zmysel zapnúť kameru, keď sa za posledných dvadsať rokov tak všetko zmenilo, aj ľudia samotní?

To všetko sa Kuboš pokúšal zistiť aj s pomocou kolegov a kamarátov, ktorých sa vo filme pýta tú istú vec: