Obesil sa, lebo nevedel žiť bez dcéry. O Michaelovi Hutchenceovi z INXS vznikol film

Líder INXS bol extrémne citlivý.

6. jún 2019 o 16:46 Marek Majzon

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JRIFR3hkIpo

BRATISLAVA. "Sex, láska, jedlo, drogy, hudba, cestovanie, knihy, čokoľvek poviete, chcel to zažiť všetko. Ako jeho priateľka som viaceré veci zažívala s ním," hovorí austrálska popová speváčka Kylie Minogue.

Je súčasťou nového dokumentu Mystify Michael Hutchence, o lídrovi pop-rockovej skupiny INXS. Obesil sa 22. novembra 1997 na vlastnom opasku v izbe číslo 524 hotela Ritz-Carlton v Sydney.

Formácia oslavovala na turné dvadsiate výročie založenia a vydanie desiateho albumu Elegantly Wasted. Sexsymbol osemdesiatych a deväťdesiatych rokov mal iba 37 rokov.

"Keď ste taká citlivá bytosť, všetky vaše zmysly potrebujú stimuláciu. Rozhodne prebudil môj záujem o tento svet. Jeho zvedavosť bola neukojiteľná. Chcel všetky dobré veci v živote. Aj niektoré zlé," pokračuje Minogueová.

Dodáva, že väčšina z nich súvisela najmä s potešením.

Interpretka hitu I Should Be So Lucky tvorila pár s temným zlým chlapcom, ako ho v programe sama nazýva, v rokoch 1989 až 1991. Nakoniec sa rozhodla vzťah ukončiť, čo Hutchence len ťažko prijímal.

"Bol na štyroch na zemi a plakal. Nevedela som, čo mám robiť, lebo som nevedela, čo sa práve deje. Rozhodne som vedela, že to bol zlomený muž, akého som nikdy predtým nevidela," prezradila.

Speváčka si pritom detaily zo vzťahu s Hutchenceom celé roky nechávala pre seba.

Stratil zmysel

Dve dekády mlčala aj supermodelka Helena Christensen. S autorom hitu Need You Tonight strávila nasledujúce štyri roky, do roku 1995.

Pre magazín Marie Claire povedala, že ich stretnutie bolo vecou duševného aj fyzického súznenia. Spomenula si aj na jeho potýčku s taxikárom, po ktorej mal poškodený mozog a stratil čuch.