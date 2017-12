Leo Sayer, interpret megahitu 70. rokov When I Need You, sa pokúša o návrat

Viedeň/Londýn 11. mája (TASR) - Už pred 15 rokmi sa začal Leo Sayer (56), interpret megahitu 70. rokov XX. storočia When I Need You, pokúšať o návrat ...

11. máj 2005 o 14:06 TASR

Písmo: A - | A + 0 Viedeň/Londýn 11. mája (TASR) - Už pred 15 rokmi sa začal Leo Sayer (56), interpret megahitu 70. rokov XX. storočia When I Need You, pokúšať o návrat na výslnie sveta populárnej hudby novým albumom Voice In My Head. Začal komponovať piesne z tejto kolekcie. Gramofónové spoločnosti však nechceli o návrate ani počuť, považovali ma za relikt z minulosti, prezradil skromný Brit v rozhovore pre rakúsku agentúru APA. Po prvý raz počas bohatej kariéry si teda Leo Sayer urobil sám radosť a album nahral bez pomoci gramofónových obrov a bez komerčných úvah. Práve to bolo aj príčinou faktu, že dokončenie titulu trvalo tak dlho. "Nie som Elton John, ktorý si dokáže vlastné projekty sám financovať. Ja potrebujem sponzorov. Mám rád produkcie Phila Spectora a želal som si veľký orchester. Preto neprišlo do úvahy realizovať nahrávku s triom hudobníkov. Vyčkal som, kým sa naskytla možnosť pracovať so sláčikmi," uviedol pesničkár. Na nedostatok práce si však Leo Sayer nesťažoval ani v uplynulých rokoch. Pripravoval nový album a navyše sa usiloval zohľadniť skutočnosť, že sa v USA a Ázii stále teší značnej popularite, takže veril v svoju "druhú kariéru" podľa vzoru napríklad Tiny Turner alebo Joe Cockera.