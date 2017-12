Taktici majú Seňoritu Margaritu

Bratislava 11. mája (TASR) - Skupina Taktici vyslala k svojim poslucháčom letnú pohodovú pesničku v štýle latino s názvom Seňorita Margarita.

11. máj 2005 o 14:26 TASR

O tejto nedobytnej slečne nielen spievajú, ale divákom ju aj predstavia v klipe, ktorý sa nedávno nakrúcal v pri Dunaji, kde sa jedlo, pilo, zabávalo a samozrejme tvorivo pracovalo. Muzikanti, kúzelník a žonglér sa snažili získať čo i len jediný úsmev "karibskej krásky", ktorú si do videoklipu vybrali spomedzi slovenských dievčat. Ako to dopadlo, sa ukáže v klipe, ktorý momentálne podlieha strihovým úpravám. Mal by potešiť a rozveseliť nielen fanúšikov Taktikov, ale všetkých priaznivcov dobrej nálady.