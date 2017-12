Album Púšť Lucie Šoralovej bude na trhu už 23. mája

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Charizmatická speváčka Lucia Šoralová už o niekoľko dní vydá svoj druhý sólový album s názvom Púšť. Na trh by sa mal dostať už 23. mája. Album je podľa nej veselší ako predchádzajúci.

11. máj 2005 o 13:26 SITA

"Môj prvý album bol taký melancholický, šansónový. Aj čo sa týka textov, je tento menej komplikovaný, taký ústretovejší a dúfam, že aj komunikatívnejší," povedala pre agentúru SITA. Pri tvorbe albumu sa Lucia podľa vlastných slov inšpirovala svojimi zážitkami a skúsenosťami a album je vraj takým jej denníčkom.

Album Púšť nie je len veselší ako prvý s názvom Zblízka, ale je iný aj po hudobnej stránke. Ako povedala, hudobný posun prišiel pravdepodobne spolu s vývojom jej samej. "Predtým som bola vo svojich názoroch veľmi radikálna a veľmi zarputilá. Okrem toho som bola oveľa smutnejšia a mala som tendenciu kúpať sa v takej melanchólii. Teraz som otvorenejšia voči svetu, aj veselšia. Mám väčšiu snahu nie len vyjadriť svoj názor a: ´Tu ho máte, taký je, buď ho berte alebo nie,´ ale snažiť sa aj komunikovať. Aj to cédečko je také: ´Poď sa porozprávať a určite nájdeme nejakú cestu´," priblížila zmeny v sebe i svojej tvorbe. Celý album sa preto nesie v štýle, ktorý Lucia označuje ako etno-pop. Ako povedala, je to práve ten štýl, v ktorom sa našla, a ktorý jej momentálne vyhovuje.

Na albume nájdu poslucháči 12 piesní, z ktorých niektoré sú výrazne ovplyvnené worldmusic - To mám za to, singlová Púšť a Beštia, španielsky spievané tango Canalla, alebo výnimočný duet Man O To so švédskym spevákom iránskeho pôvodu Arashom, s ktorým ako povedala, by sa rada znovu pracovne stretla. Nechýbajú ale ani komorné krehké piesne ako Nezabudnuté a Moja hviezda. Bonus predstavuje remake hitu Jiřího Korna Ještě tě mám plnou náruč v úprave Oskara Rózsu, v ktorom si Lucia zaspievala po česky. Prevažnú väčšinu piesní autorsky zabezpečili Lucia so sestrou Terezou. Ako povedala, písanie piesní je akási jej osobná terapia. Dve piesne pre ňu napísal Ondřej Soukup, jednu Láďa Faktor, tri texty napísal Vlado Krausz a "jeden text na Soukupovo tango napísali dvaja Španieli Juan Mari Montes a Gabriel Sopena. Je to taký typický text pre tango, kde žena niečo strašne vyčíta mužovi. Napísali to tak dobre pre mňa," povedala Lucia o jedinej španielskej piesni na albume. K španielskym tvorcom sa dostala cez Ondřeja Soukupa, ktorý je kamarátom Gabriela Sopenu. Práve on má na starosti aj preklad muzikálovej Johanky, v ktorej bude Lucia v Španielsku účinkovať. K singlu Púšť už Lucia natočila v pražskom ateliéri videoklip, ktorého sa ujal Filip Sirotek. Fotografie k albumu nafotil svetoznámy fotograf žijúci v Prahe Goran Tačevski. Spoluprácu s ním Lucia považuje za úžasnú skúsenosť. "Bolo to asi najlepšie fotenie, aké som zažila," povedala.

