Koncertovanie je zložité, ale klubové koncerty budú

11. máj 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Lucia Šoralová by svoj nový album Púšť rada spropagovala aj koncertným turné. Zatiaľ sú však podľa nej akékoľvek koncerty neisté. "Je to veľmi zložité, pretože je to hlavne o tom zozbierať dosť financií a presvedčiť všetkých tých ľudí, ktorí s tým súvisia, aby to šlo," vysvetlila pre agentúru SITA a dodala, že je to čoraz ťažšie. Ľudia sú podľa nej čoraz "lenivejší robiť niečo len preto, že ich to teší. Potrebujú, aby malo všetko finančný efekt. Bez toho sa už dnes neurobí takmer nič." Šoralová to ale nepovažuje za problém Slovenska, ale za akýsi celosvetový trend. Dôvody vidí aj v tom, že je nadprodukcia hudby. "Muzika už nie je len o tom, že človek potrebuje a má čo povedať, že sa hrá s melódiou a s nástrojom až kým to, čo cíti, nedostane do piesne. Dnes sa trebárs niekto vie hrať s počítačom, tak sa z neho stane muzikant. Nehovorím, že je to zlé, lebo keď to niekomu môže priniesť radosť, tak to nemôže byť nesprávne. Len sa tým stalo, že je obrovská nadprodukcia hudby a omnoho ťažšie sa v tejto oblasti dýcha. Musíte vlastne podnikať a to už nemá nič spoločné s umením," vyjadrila sa.

Luciini fanúšikovia, ale nemusia byť sklamaní. Napriek tomu, že koncertovanie je zatiaľ v nedohľadne, sľubuje minimálne malé klubové koncerty, na aké sú zvyknutí aj z minulosti. "Tie určite budú, v Prahe to vlastne stále beží s väčšími, či menšími pauzami - teraz väčšími, lebo robím všetko okolo cédečka, tak som dlho nebola v klube," spresnila a dodala, že osobný dialóg s publikom, ktorý jej poskytujú práve koncerty, potrebuje, takže sa bude o ich realizáciu snažiť ďalej.

