Arash dal prednosť Miss 2005 pred koncertom pre Abramoviča

11. máj 2005 o 13:42 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Švédsky spevák iránskeho pôvodu Arash, ktorý vystúpil v sobotu 9. apríla v Bratislave na súťaži Miss 2005, sa mal pôvodne zúčastniť vystúpenia pre najbohatšieho Brita Romana Abramoviča. Emigrant ruského pôvodu Abramovič je majiteľom slávneho londýnskeho futbalového klubu FC Chelsea a jeho majetok sa odhaduje na 7,5 miliardy libier. Arash dal teda košom jednému z najbohatších ľudí na svete a uprednostnil vystúpenie pred slovenskými divákmi, informovala agentúru SITA Darina Zamborová zo spoločnosti Forza Music/Warner Music.

Arash na súťaži Miss 2005 zaspieval svoj megahit Boro Boro. Nie je to však jeho jediný kontakt so Slovenskom a našimi umelcami. Naspieval duet so speváčkou Luciou Šoralovou. Stretli sa v meste Malmö, kde nahrali duet Man O To, čo v preklade znamená Ja a ty. Pieseň v slovenčine a perzštine sa objaví na Luciinom albume Púšť, ktorý vyjde už 23. mája.

S Arashom má plány aj finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar Miro Jaroš. "Stretli sme sa a možno je to skoro povedať, ale sme sa skamarátili. On je tiež producent a má veľa pesničiek napísaných, takže mi povedal, že ak by som mal záujem, mohol by mi prispieť niekoľkými pesničkami na môj album," povedal pre agentúru SITA Jaroš.