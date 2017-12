Cream si po rokoch spolu zahrali

11. máj 2005 o 14:21 SITA

BRATISLAVA 11. mája (SITA) - Po 37 rokoch sa na pódiu stretli členovia domovskej skupiny slávneho gitaristu, ktorý sa neskôr preslávil najmä sólovou kariérou - Erica Claptona. Sériu štyroch koncertov absolvovali Cream minulý týždeň vo Veľkej Británii. Prvý z koncertov odohrali už v utorok 3. mája, samozrejme, v pôvodnej zostave a to na pódiu Royal Albert Hall, kde v roku 1968 odohrali posledný koncert. Do konca roka by malo byť na trhu aj DVD s materiálom z týchto koncertov.

Skupina Cream existovala iba krátko, ale vďaka nej svet spoznal vynikajúceho hudobníka Erica Claptona, ktorý žiari na hudobnej scéne dodnes. Šesťdesiatnik Clapton sa postavil na pódium po boku speváka a gitaristu Jacka Brucea a bubeníka Gingera Bakera. Trio vypredalo niekoľko koncertov, no i napriek tomu sa v roku 1968 rozišli. Skupina nahrala tri štúdiové albumy. Zánik skupiny spôsobil alkohol a užívanie drog. Lístky na koncerty sa predávali prostredníctvom internetu za 1200 eur, čo je takmer 47 tisíc slovenských korún.