Chcú byť dobrými manželkami, zlyhávajú. Prečo ide zo seriálu Malé veľké klamstvá úzkosť?

Druhej sezóne dominuje Meryl Streep.

10. jún 2019 o 16:44 Marek Majzon

Big Little Lies. Začala sa sezóna číslo 2.(Zdroj: HBO)

Nemala sa tak vyzývavo obliekať, inak by to možno neurobil. Každý vedel, že bol zlatý dobrák, ktorý sa staral o svojich blízkych, ako najlepšie vedel.

Napokon, ani zďaleka to nemusel byť on. Ženy dnes už nevedia, keď im chlapi dávajú do nápojov drogy.

Mala ísť na políciu, teraz to už nikto nevyrieši. Je to slovo proti slovu.

Stačia prvé tri epizódy druhej sezóny mimoriadne úspešného seriálu Veľké malé klamstvá a diváka aspoň s priemernou úrovňou empatie pochytí úzkosť.

Smrť nemusí znamenať koniec

Celeste, ktorú stvárňuje Nicole Kidman, sa konečne zbavila násilníka vo svojom dome. Je mŕtvy, ale jeho duch pretrváva v priestore.

Pravidelne znásilňovaná a bitá žena sa aj po smrti svojho predátora musí vyrovnávať s podkopávaním sebaúcty. Aj z vlastnej strany, samozrejme.

A potom je tu aj svokra Mary Louise v podobe trojoscarovej Meryl Streepovej. Ochotne pokračuje v práci psychickej tyranie začatej synom Perrym.

Je zronená jeho záhadnou smrťou, čím si vytvára autoritatívnu pozíciu správať sa uštipačne a pichľavo. Nielen k Celeste, ale aj k jej kamarátkam, takzvanej montereyovskej päťke. Kto by povedal čo i len krivého slova zronenej matke?

Najmä, keď ony všetky boli pri incidente, keď Perry zomrel.