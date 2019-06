Koncert pre tri klavíry napísal Mozart pre svoje žiačky. V Redute uzavrie sezónu

Tri klavíry zneli vo filharmónii naposledy pred 60 rokmi.

11. jún 2019 o 15:26 Jana Alexová

BRATISLAVA. Bol vynálezcom klavírneho koncertu, zhodujú sa niektorí odborníci. A opodstatnene.

Klavírne koncerty Wolfganga Amadea Mozarta patria k tomu najcennejšiemu, čo výnimočný rakúsky skladateľ vytvoril počas svojho krátkeho života. A tiež k pokladom európskej hudby.

Slovenská filharmónia si pre návštevníkov pripravila dvojicu koncertov, ktoré sa oplatí počuť aj vidieť. Tri klavírne krídla stáli spolu na pódiu v bratislavskej Redute len raz, pred 60 rokmi, v roku 1959.

Ani v hudobnej literatúre nie je veľa diel pre tri klavíry, známe sú len dve - od Bacha a od Mozarta. To druhý zaznie aj v Redute.

"Nie je to bežné ani dnes, že sú na pódiu tri klavírne krídla, lebo sa to ťažko organizuje. Priestor pódia je limitovaný. Dirigent preto znížil obsadenie sláčikových sekcií orchestra. Mozart to už aj tak napísal, že tam nie je ani veľa dychových nástrojov, len dva hoboje a dva lesné rohy," vysvetľuje Juraj Bubnáš, dramaturg Slovenskej filharmónie.

Mozartove skladby zaznejú v Redute 12. a 13. júna a uzavrú tak jubilejnú 70. filharmonickú sezónu. Počas leta bude Slovenská filharmónia účinkovať na viacerých festivaloch na Slovensku aj v zahraničí.

Pre grófku a jej dcéry

V roku 1776 dával vtedy dvadsaťročný Mozart v Salzburgu súkromné hodiny dcéram grófky Márie Antonie Lodronovej - Alojzii a Giuseppe.