Petra Polnišová: Konečne nehrám bizarnú postavu. Deti ma pochválili, som dobrá ja aj robot

Polnišová sa pre nový film naučila po chorvátsky.

13. jún 2019 o 14:18 Kristína Kúdelová

Mami, čo by si robila, keby ťa zrazil vlak? Jeden syn herečky PETRY POLNIŠOVEJ má sedem rokov, druhý deväť, už sa jej stáva čoraz častejšie, že jej kladú otázky týkajúce sa života a smrti.

Pred pár dňami ich zobrala na premiéru rozprávky Môj dedo spadol z Marsu. Hlavná hrdinka prežíva veľké kamarátstvo s mimozemšťanom, on hrá jej mamu, ktorá je v ohrození života.

Pred nakrúcaním sa musela naučiť dialógy v cudzom jazyku, pretože film je veľkou medzinárodnou koprodukciou. Je v ňom obklopená chorvátskymi aj nórskymi hercami.

Deti ju zažili celkom v inej role, ako sme boli doteraz zvyknutí. Potrebovala to.

V malých mestách sa kedysi deti obliekali slávnostne, keď chodili do kina. Ako ste sa obliekali vy?

Nás v Bratislave to nepostihlo. Boli sme radi, že sme sa do kina vôbec dostali.Vtedy nebolo toľko filmov ako teraz, ale mali sme aj veľké veci: E.T. Mimozemšťan, Nekonečný príbeh a Goro, biely pes.

Stáli ste v radoch, keď také filmy prišli do kín? Indiana Jones napríklad vyvolal obrovský záujem.

Bývala som v Rači. Keď bolo niečo také na programe, naše oblastné kino bolo zúfalo vypredané. Rodičia nám kúpili lístky na večer, iné neboli. Ale ja som sa nejako vkradla aj na skoršie premietanie - čo mi nebránilo pozrieť si ten istý film ešte raz večer s rodičmi.

Kto u vás doma vyberal filmy?

Vyberala za nás najmä doba. Šlo sa na to, čo bolo na programe. Ak som bola v kine trikrát za rok, mohla som si blahoželať. Kino bola udalosť. Občas sme išli na premietanie zo školy, ale dovolili nám pozerať len filmy zo Sovietskeho zväzu alebo východného Nemecka.

Pred každým filmom bol polhodinový žurnál, kde sme sa dozvedeli ako naša krajina plní plán na 130 percent.

Našlo sa aj medzi tým niečo, čo ste mali rada?

Rozprávku No počkaj, zajac! Tú som videla asi stopäťdesiatkrát. Vážili sme si všetko, čo sa pohybovalo a na plátne vyzeralo ako živé.

Moje deti majú úplne iný výber. Vidím však na nich, že aj oni prežívajú filmy ako udalosť, raz-dva ich film vtiahne a rady sa o nich so mnou rozprávajú.

Film Môj dedo spadol z Marsu otvorene rozpráva o smrti, malá hrdinka čelí smrteľnosti starého otca aj smrteľnosti mamy. Kedy je vhodný čas deťom takú tému podsunúť?

Toto je debata. Moje deti sa už touto existenčnou otázkou zapodievajú pomerne dlho. Aj doma, aj v škole so spolužiakmi. Je rozdiel, keď sa trojročné dieťa dozvie, že jeho starý otec zomrel a pýta sa, čo je s ním, a je rozdiel, keď je o niečo starší a pochopí, že smrť sa týka aj jeho.