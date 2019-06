Má vtipnú politiku aj kňazov. Chorvátsko by malo dostať Oscara za najlepšiu komédiu

Vo filme ukázali, ako sa ľudia hrajú na bohov.

14. jún 2019 o 13:18 Kristína Kúdelová

Ak by sa rozdával Oscar za najlepšiu komédiu, malo by ho dostať Chorvátsko. Myslí si to Vinko Brešan, chorvátsky režisér. Všetko, čo sa v jeho krajine deje, najmä v politike, považuje za obrovský vtip. Väčšinou za nevydarený.

Chorvátsko vraj sa zostáva v minulosti, nevie sa od nej odpútať a vykročiť k budúcnosti.

Možno preto sa jemu podarilo nakrútiť komédiu, ktorá by už zrejme na Západe neprešla. Pretože politická korektnosť nie je presne to, pred čím sa Brešan s hlbokou úctou skláňa.

Kňazove deti charakterizuje ako tragikomédiu o kňazovi a kondómoch – keby sme to mali trochu rozviesť, povedali by sme, že je to komédia z malého prímorského mestečka, kde prudko klesá pôrodnosť.

V miestnej trafike si všetci kupujú ochranu, pretože nechcú rodiť, chcú mať len sex, a kňaz sa to pokúša vyriešiť.