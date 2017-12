Rolling Stones vyrážajú na svetové turné

Členovia legendárnej skupiny The Rolling Stones oznámili v utorok v New Yorku, že vyrážajú na svetové turné. Na tlačovej konferencii v miestnej hudobnej škole Juilliard school zahrali pre dve tisícky študentov a členov ich fanklubu krátky trojpesničkový

12. máj 2005 o 0:00

FOTO - REUTERS



set, zložený z dvoch starých hitov Start Me Up a Brown Sugar, ako aj novej piesne Oh No Not You Again, ktorá predznamenáva ich nový album.

Turné po amerických a kanadských mestách sa začne v Bostone 21. augusta a skončí sa 1. decembra v Houstone. Potom sa štvorčlenná skupina, doplnená o stabilných pódiových hráčov, presunie do Južnej Ameriky, na Ďaleký východ a nakoniec aj do Európy, kam by sa valiace kamene mali dostať v lete 2006.

Zatiaľ nie je známe, či opäť zavítajú do Prahy, alebo do inej metropoly v blízkosti Slovenska. Isté je, že si skupina zopakuje model z ich predchádzajúceho Licks Tour 2002 - 2003 a počas turné bude vystupovať v troch odlišných priestoroch - na štadiónoch, v arénach a kluboch.

Spevák Mick Jagger odmietol fámy, že ide o ich posledné turné v súvislosti s nedávnymi zdravotnými problémami bubeníka Charlieho Wattsa, ktorý sa nedávno vyliečil z rakoviny. "Nemáme žiadne plány do budúcna, ale koniec sme neoznámili," povedal líder The Rolling Stones." "Berieme toto turné ako každé iné," dodal.

Podľa dlhoročného promotéra Stones Michael Cohla bude štadiónovú šou sprevádzať "najväčšia a pozoruhodná pódiová výprava" v dejinách koncertov tejto britskej kapely, ktorá funguje od roku 1962. Súčasťou šou bude špeciálna tribúna pre vybraných 400 divákov, umiestnená priamo na pódiu. The Rolling Stones sľubujú opäť známe hity, ale aj množstvo prekvapení z ich bohatého piesňového katalógu, nové piesne, coververzie, ale aj staré bluesové čísla.

V lete by sa mal objaviť nový album kapely, prvý od experimentálne ladeného Bridges to Babylon z roku 1997. "Chceli sme nahrať veľmi priamy album," opísal charakter nahrávky Jagger. "Je to jednoduchý album s mnohými odlišnými polohami, širokospektrálny a tvrdý, aj keď tam nájdete aj citlivé momenty. Určite to niekomu nakope zadok," dodal gitarista Keith Richards, podľa ktorého je album "tak na 85 percent hotový".

The Rolling Stones sú jednou z najlepšie zarábajúcich skupín hudobného šoubiznisu. Ich predchádzajúce svetové turné videlo viac ako 3, 4 milióna ľudí a zarobilo okolo 300 miliónov dolárov. Rekord zatiaľ drží ich koncertná šnúra z rokov 1994 - 1995, ktorá im vyniesla až 320 miliónov dolárov. (peb)