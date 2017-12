Marián Lapšanský: Nerobím revolúciu

Slovenská filharmónia má za sebou dramatický rok. Po zmenách na kľúčových postoch generálneho riaditeľa a šéfdirigenta prišiel radikálny krok s vyčlenením dvoch komorných súborov a pod jej strechu naopak pribudol festival Bratislavské hudobné slávnosti. V týchto dňoch sa blíži koniec sezóny, príde k zmene ministra kultúry a nový riaditeľ filharmónie MARIÁN LAPŠANSKÝ (57) sa predstaví na koncerte ako sólista.

Prvá a druhá sezóna

"Niečo sa podarilo stabilizovať, niečo posunúť vpred. Som rád, že sa mi veci daria posúvať dopredu v zhode s umeleckými radami i ostatnými členmi vedenia. Nemám pocit, že by som robil nejakú revolúciu, iba napĺňam svoju koncepciu, s ktorou som zvíťazil v konkurze," hovorí pre SME Marián Lapšanský. V pozícii generálneho riaditeľa má za sebou prvú sezónu, ako ju hodnotí?

"Keď som prišiel, objavil som isté problémy, napríklad v súvislosti so zborom a urobil som nepopulárny krok s komornými súbormi, ktorý však bol nutný. Čo ma teší, je, že sme situáciu stabilizovali a pripravili dobrú budúcu sezónu, kde dávame veľký priestor práve komornej hudbe."

Okrem cyklov Musicy Aeterny a Moyzesovho kvarteta sa chystá takmer tridsať ďalších koncertov s medzinárodným obsadením a účasťou mnohých laureátov zahraničných súťaží. Zaujímavé mená ako napríklad Paul Badura-Skoda, klavirista Boris Berezovskij či dirigent Gerd Albrecht, sa objavia vo filharmónii v rámci cyklu Svetoví interpreti.

"Okrem toho pripravujeme svetovú premiéru mladej skladateľky Ľubice Čekovskej a požiadali sme ďalšieho slovenského autora o skomponovanie symfonického diela," dokončuje výpočet ťahákov novej sezóny generálny riaditeľ. Podrobný program sa verejnosť dozvie už na konci mája, keď by mal byť hotový bulletin.

Z ďalších noviniek stojí za zmienku platová reforma a oživenie nahrávacej činnosti orchestra: "Už som urobil kroky k tomu, aby sa mohli dvihnúť platy. Je to všetko z vnútorných úspor, nie z náporu na štátny rozpočet. A po dlhej pauze už na jeseň odštartujeme nahrávanie CD. Začneme Suchoňovými Metamorfózami a Janáčkom, plán je každoročne urobiť jeden-dva profilové albumy."

O šéfdirigentovi a BHS

Dve z už dohodnutých nahrávok má s orchestrom pripraviť šéfdirigent Vladimír Válek. Známy český hudobník sa ujal nového miesta na jeseň a tak sa ponúka otázka, ako je s ním spokojný jeho nadriadený.

"Predovšetkým musí byť spokojný orchester a publikum, čo je. Ja v ňom mám tiež oporu. Napriek tomu, že je nesmierne vyťažený, berie svoju pozíciu vážne," zdôrazňuje Lapšanský. Post šéfdirigenta je podľa neho vyriešený momentálne, nie však dlhodobo. "Musím avizovať, že zmluva s pánom Válkom je na tri roky, čo nie je veľa. Bude záležať na ňom, či ju bude chcieť predĺžiť, aj na tom, akí iní kandidáti by sa vyskytli."

Reálne zmeny sa však v týchto dňoch dejú na ministerstve kultúry, kde má Rudolfa Chmela vystriedať František Tóth. S novým šéfom rezortu sa zástupcovia filharmónie ešte nestretli, no dúfajú, že politická rošáda ich prácu neovplyvní: "Nie je vec ministra, aby kontroloval inštitúcie patriace do jeho rezortu. Na to má svojich zamestnancov-odborníkov, ktorí sa nemenia."

Práve odchádzajúci minister nedávno postavil Slovenskú filharmóniu pred fakt, aby zastrešila organizáciu festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Marián Lapšanský si však nemyslí, že by išlo o negatívny krok.

"Nebola to naša iniciatíva, ale nebránime sa jej, lebo má logiku. Slovenská filharmónia nie je len orchester, ale ústav zastrešujúci hudobnú kultúru nielen v Bratislave. Vo festivalovom výbore sa zmenil jediný člen, ale BHS sa pripravujú tak ako doteraz. Tento ročník je už viac-menej pripravený a sekretariát už paralelne pracuje na ďalšom."