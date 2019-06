Andyho Warhola poznajú všetci. A jeho mamu?

Takže Andy Warhol - Návraty ku koreňom

20. jún 2019 o 11:11 Róbert Kotian

Teper vam zaspivam Červena ruža trojaka, ozve sa z CD tenký hlas staršej ženy a spustí: Červena ruža trojaka, červena ruža trojaka, mala ja muža, muža ja mala, mala ja muža pyjaka... Jej hlas sa ku koncu slohy pomaly vytráca a nastupuje hlboký hlas Igora Kucera a nástroje jeho skupiny Igor Kucer Emotion Group. Takmer päť desaťročí od nahrávky pôvodných rusínskych skladieb na LP platňu v nahrávacom štúdiu na Time Square v New Yorku má nielen slovenský poslucháč možnosť vypočuť osem skladieb a modlitby Júlie Zavackej Warholovej. Áno, matky Andyho Warhola.

Bonusom je DVD zo živého koncertu, začínajúce sa Júliiným hlasom a piesňou Dala ty ňa, moja mamko, za staroho dida... Chalani zatiaľ prichádzajú na pódium, s postupne zanikajúcim hlasom Andyho mamy nastupujú bicie a elektrická gitara, prichádza aj Igor Kucer a znova ovládne svojím hlasom sálu. Operný spevák sa venuje aj projektom spájajúcim rôzne žánre, prepája operu a klasickú hudbu s jazzom, rockom, pop music a ľudovou hudbou. Nemusíte byť práve fanúšikom takéhoto žánru, ale kvalitu pozná aj hudobný laik.

Takže Andy Warhol - Návraty ku koreňom.

(zdroj: Archív SME)

Prepojením tradície so súčasnými hudobnými trendmi vraj chcete vyzdvihnúť čaro a výnimočnosť týchto piesní, ktoré od raného detstva „vstrebával“ sám kráľ pop-artu Andy Warhol. Čím sú výnimočné?

Igor Kucer: Predovšetkým tým, že sú naspievané matkou Andyho Warhola Juliou Warholovou Zavackou a zaznamenané na LP platni, ktorú produkoval sám Andy. Táto LP platňa/nahrávka je jednou z mála vecí, ktoré poukazujú na korene jedného z najvýznamnejších umelcov druhej polovice 20. storočia a kráľa pop artu Andyho Warhola, ktoré siahajú na severovýchod Slovenska do dedinky Miková, odkiaľ pochádzali Andyho rodičia.

Ako vznikol tento projekt? Kde ste prišli k pôvodným nahrávkam mamy Andyho Warhola?

Na začiatku nás spolu s bratom Voloďom oslovil kurátor a spoluzakladateľ (spolu s bratom Andyho Warhola Johnom) Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Michal Bycko – oslovil nás s ideou spracovania pôvodných rusínskych ľudových piesní naspievaných matkou Andyho Warhola Juliou Warholovou Zavackou. Ona túto LP platňu neskôr posielala ako vianočný darček svojim blízkym “do kraju“, ako zvykla hovoriť svojej domovine.

Kto sa na ňom podieľal autorsky?

Ccelý realizačný tím, ktorý stál pri zrode CD Igor Kucer Emotion Group - presents songs by Andy Warhol‘s mother Julia Warhola, v zložení Igor Kucer - spev, Peter Adamkovič – klavír, Ondrej Micik - gitary, Michal Šimko – basgitara, Michal Fedor - bicie nástroje, Miroslav Szirmai - perkusie a Voloď Kucer ako producent projektu.

Našou ambíciou od začiatku bolo priniesť čaro týchto piesní v novom netradičnom šate, možno viac súčasnom, bližšom mladej poslucháčskej generácii s odklonom od tradičného folklórneho poňatia. Proces spracovania prebiehal hlavne počas skúšania a hľadania foriem, ktoré by najviac vystihovali texty a emócie melódií, ktoré sa nám v interpretácii Júlie Warholovej zachovali vo forme a capella, čiže bez sprievodu hudobných nástrojov.

Čo je podľa vás podstatné pri takomto spracovaní pôvodných rusínskych ľudových pesničiek?

Základným prvkom je určite zachovanie autenticity textu a melódie, čo bolo pri niektorých častiach piesní veľmi náročné, keďže dochovaný zvukový záznam bol miestami absolútne nečitateľný pre veľmi zlú technickú kvalitu.

Samozrejme, zaujímavosť projektu dodáva, že vychádzate z pesničiek naspievaných pani Warholovou-Zavackou – ale zrejme jej osoba nie je jediným dôvodom takéhoto prepojenia hudobných žánrov.

Tá žánrová prepojenosť obsahuje v sebe dva aspekty a to najmä pôvod piesní (Miková) a realizácia LP platne (New York).Dalo by sa povedať, dva nespojiteľné svety. Preto sme sa akoby prirodzene uberali cestou prepojenia dvoch rôznych kultúr, slovanskej a tej americkej, ktorej ikonou sa neskôr Andy Warhol stal.

Na svojej webovej stránke píšete, že projekt nielenže zrkadlí snahu vniesť nový život týmto starým piesňam, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia, a nechať ich zaznieť v novom šate, ale súčasne podáva svedectvo o koreňoch a východiskách tvorby Andyho Warhola – skúste to priblížiť. Na koncertoch hovoríte o world music alebo o pozitívnom galimatiáši...

Áno, je to presne tak. Najväčšou dilemou pre mňa bývajú otázky typu, v akom štýle je realizovaný tento koncertný projekt. Nikdy som doposiaľ s týmto slovne nemusel bojovať. Nie je problém sa žánrovo vyhraniť, ak spievam operu, symfonický či komorný koncert (barokový, romantický), alebo súčasnú klasickú hudbu, ale v tomto prípade zrazu hovoríme o projekte, kde sú prvky jazzu, rocku, pop music a celé to zaklincujete tým, že tie rusínske ľudové piesne spieva operný spevák. Čo je to...? Rád na to používam jednu frázu: „Nelze popsat, nutno prožít.“

Ste operný spevák, spievali ste na rôznych významných pódiách. Čím vás upútala pôvodná rusínska ľudová pieseň, že sa jej takto venujete? Iste to nie je len vaším pôvodom .

Som folklórne dieťa, ktoré od útleho detstva vnímalo všetky jeho odtiene. Keďže otec bol choreograf viacerých folklórnych súborov, ja som sa už odmalička prepracovával cez speváka, tanečníka až k primášovi ľudovej kapely, aby som nakoniec skončil ako operný spevák. Zvláštna genéza, však?

Ľudová hudba sa stala inšpiráciou rôznych projektov, spomeniem len tvorbu skupiny Čechomor – čím sa odlišujete od iných hudobníkov s podobnou inšpiráciou?

Zrejme poňatím a spracovaním. Som rád, že ste spomenuli skupinu Čechomor, lebo práve oni sú pre mňa vzorom, ako sa má vkusne a s citom prezentovať folklór v štýle world music.

Fanúšik rusínskej ľudovej piesne či Andyho Warhola si môže vychutnať CD aj DVD zo živého koncertu, ktoré sú však súčasťou väčšieho projektu. Čo všetko obsahujú vaše aktivity inšpirované vlaňajším 90. výročím narodenia Andyho Warhola?

Naše aktivity sú nasmerované najmä k turné USA 2019 v mestách New York, Pittsburgh, New Jersey, Chicago a Washington na prelome mesiacov september – október. Súčasťou turné by mala byt aj prezentácia koncertného projektu na miestnych univerzitách.

Koncerty pri príležitosti 90. výročia narodenia Andyho Warhola budeme samozrejme realizovať aj na Slovensku, v Česku a Poľsku. Čerešničkou na torte bude krst suvenírnej bankovky 90 korún Lemkovskych (ako súčasť CD/DVD - limited edition Igor Kucer Emotion Group presents songs by Andy Warhoĺs mother Julia Warhola), ktorý sa uskutoční vo V-klube v Bratislave.

Júlia Warholová Zavacká je zaujímavá nielen týmito nahrávkami, ale aj svojimi ilustráciami – pri nej vlastne Andy začínal inklinovať k výtvarnému umeniu.

Je nesmierne dôležité pripomenúť si, akú rolu zohrala matka Andyho Warhola v jeho živote. Môžeme povedať, že ak by nebolo Júlie Warholovej Zavackej, dnes by svet s najväčšou pravdepodobnosťou netušil o kráľovi pop artu. Táto nesmierne talentovaná žena sa zásadným vplyvom postarala o umelecké smerovanie svojho najmladšieho syna Andrijka (ako mu zvykla hovoriť), použijúc všetky rodinné úspory na jeho štúdiá na Cornegyho inštitúte v Pittsburghu.

Ak hľadáte korene alebo východiská tvorby Andyho, nájdete ich práve v osobnosti jeho matky Júlie. Mali nádherný vzťah, žili spolu aj v New Yorku, ku ktorému patrila neodmysliteľná pravidelná návšteva cerkvi v nedeľu dopoludnia.

Andy Warhol je jednou z najznámejších osobností spojených s územím Slovenska – zrejme sa však dá povedať, že tento symbol svetového pop-artu je z našej strany prinajmenej málo využívaným marketingovým produktom.

Málo je určite slabým slovom. Prečo sa tak deje, to bohužiaľ netuším. Nemám pocit, že by sme mali tak veľa osobností rešpektovaných celým svetom s koreňmi zo Slovenska.

Igor Kucer (zdroj: Archív SME)

Profil

Igor Kucer (1970) študoval hru na husle na konzervatóriu v Košiciach a VŠMU v Bratislave. V Kyjeve absolvoval Akadémiu múzických umení P. I. Čajkovského v odbore operný a komorný spev. Ešte počas štúdia pôsobil ako sólista divadla P. I. Čajkovského v Kyjeve, kde o. i. stvárnil úlohy Lenského z opery Eugen Onegin či grófa Almavivu z opery Barbier zo Sevilly, pravidelne spolupracuje s Kyjevskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom rozhlasu a televízie v Moskve alebo orchestrom Štátnej opery v Budapešti. Vystupoval na pódiách po celom svete, doteraz vydal tri CD – Be my love, Con tu amor a Igor Kucer Emotion Group – presents songs by Andy Warhol´s mother Julia Warhola.