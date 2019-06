Kiss mali koncert v Prahe. Bol to pekelný bozk na rozlúčku s legendou

Iný koncert už v strednej Európe nebude.

20. jún 2019 o 12:24 Tony Gaal

PRAHA. „Chceli ste to najlepšie? Tak to tu máte! Je tu najhorúcejšia skupina na svete, KISS!“

Týmito slovami zrejme naposledy v našich končinách odohrala svoju ohnivú šou legendárna americká skupina z New Yorku.

Štvorica pomaľovaných muzikantov si svojou vizážou a teatrálnou šou získala publikum už v prvej polovici 70. rokov a ako jedna z prvých skupín zadefinovala základy moderných hudobných vystúpení s výpravnou pódiovou a svetelnou šou, pyrotechnikou či špeciálnymi kostýmami.

Rozlúčka s hviezdnou dráhou

Každý koncert Kiss je masovou udalosťou, pripomína extravagantný karneval, počas ktorého okolie zaplavia tisíce fanúšikov. A vidieť rozmazaný mejkap v štýle hudobných hrdinov na tvárach ortodoxných nadšencov v nahustenej atmosfére pražského štadióna Sinobo malo svoje nechcené čaro.

Na svojom v poradí už druhom rozlúčkovom turné s názvom The End Of The Road, ktorý si, mimochodom, dali zaregistrovať ako ochrannú známku, zavítali slávni "Kissáci" opäť do starej dobrej Európy.

A hoci mnohí slovenskí fanúšikovia zamierili na ich vystúpenie už 29. mája do bližšej Viedne, stredajší koncert v Prahe u našich českých susedov predstavoval príležitosť zažiť ich historicky skutočne posledný koncert v strednej Európe.

Poslednýkrát naživo a naplno

Približne o trištvrte na päť vystúpila na pódiu prvá predskupina BSP, trio prominentných českých muzikantov Ota Balage, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček.

No veľkým lákadlom koncertu bol špeciálny hosť v podobe texaskej legendy ZZ Top, ktorá na súčasnom turné oslavuje presne 50 rokov a najväčší ohlas si u pražského publika získala hlavne hitmi ako Gimme All Your Lovin' či Sharp Dressed Man z multimiliónového albumu Eliminator z roku 1983.

S príchodom večera sa štadión zaplnil a všetci prítomní s očakávaním upierali zrak na monštruóznu stavbu scény so zakrytým pódiom a veľkým logom Kiss.

Chvíľu po ôsmej hodine čierna opona padla a za ohlušujúceho hukotu fanúšikov a ohnivých sálv odhalila štvoricu hudobníkov, ktorí odpálili úvod koncertu svojimi najväčšími hitmi Detroit Rock City a Shout It Out Loud.

Počas dvojhodinového koncertu odohrali Kiss presne dvadsať skladieb, zatiaľ čo približne tridsaťtisíc fanúšikov malo možnosť zhliadnuť najokázalejšiu šou v histórii kapely.

Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer a Eric Singer v niekoľkokilogramových kostýmoch predviedli nadšenému publiku najslávnejšie kúsky ako I Was Made for Lovin' You, Lick It Up či Love Gun, no zazneli aj novšie skladby Psycho Circus a Say Yeah.

To najsilnejšie na koniec

Bezchybný výkon a nadľudské nasadenie ostrieľaných muzikantov presvedčili snáď každého, že skupina hrá skutočne naživo a bez playbacku, ako sa to snažili rozširovať zlé jazyky už od začiatku turné.

Jediným vážnym negatívom koncertu bolo denné svetlo, ktoré kazilo pôsobivú vizuálnu šou, takže plnohodnotného zážitku sa publikum dočkalo až v závere koncertu.

Po romantickej balade Beth v podaní Singera a megahite 80. rokov Crazy Crazy Nights prišiel na rad definitívny koniec a s ním rokenrolová hymna Rock and Roll All Nite spolu s ohňostrojom a prietržou konfiet, ktoré sa z oblohy zniesli na všetkých prítomných.

A ako bolo jednoznačne vidieť na úsmevoch rozchádzajúcich sa ľudí, rozlúčkový bozk od legendárnych Kiss zanechal na ich tvárach odtlačok, ktorý tak ľahko nezmizne ani po rokoch.