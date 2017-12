Macaulay Culkin odmietol, že by ho Jackson zneužíval

12. máj 2005 o 10:59 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA/AFP) - Detská filmová hviezdička Macaulay Culkin v stredu poprel, že by sa s ním Michael Jackson niekedy maznal a dodal, že ho ani nikdy nevidel zneužívať iných chlapcov. Priznal však, že ako chlapec často spával so spevákom v jednej posteli.

Jackson bol v tom čase podľa Culkina veľmi detský a napriek tomu, že dnes je viac otcom, stále má v sebe niečo z dieťaťa. Žalobca Ron Zenon v tejto súvislosti poznamenal, že pornografické časopisy, ktoré polícia v spálni našla, sa s detskou osobnosťou určite nespájajú. Culkin mu kontroval odpoveďou, že spevák je jednoducho obyčajná ľudská bytosť a na podobných časopisoch nie je nič nevhodné. Dodal, že ako 12-ročný on sám skrýval pod posteľou výtlačok Playboya.

Dnes 24-ročný Culkin vypovedal, že počas svojich častých návštev Neverlandu vo veku 10 až 14 rokov zvykol zdieľať so spevákom jednu posteľ. Tvrdenia o tom, že sa s ním spevák maznal, ale označil za "úplne absurdné." Vysvetlil, že po celodennom behaní po Neverlande bol taký vyčerpaný, že večer jednoducho spadol do pelechu v Jacksonovej spálni. Zonen reagoval poznámkou, že sa mohlo niečo stať v spánku a on o tom ani nevie. "Nie je to pravdepodobné," zastavil ho Culkin a zdôraznil, že ak by sa niečo stalo, určite by o tom vedel.

Minulý mesiac jeden z bývalých Jacksonových zamestnancov vypovedal, že v roku 1991 videl Jacksona s rukou v Culkinových nohaviciach. Na otázku obhajcu Thomasa Mesereaua, či sa niečo také stalo, Culkin odpovedal jednoznačne: "Nikdy," a dodal, že "nikdy nevidel speváka robiť s kýmkoľvek niečo nevhodné."

Podľa analytikov bola Culkinova 45-minútová výpoveď presvedčivá. Bývalá prokurátorka Ann Bremnerová si myslí, že herec "je úžasným, vyrovnaným svedkom." Porotcov ale podľa nej treba upozorniť, že mladý muž je vynikajúci herec.

Culkin bol tretím, kto mal svojou výpoveďou poprieť obvinenia, že Jackson v deväťdesiatych rokoch zneužíval chlapcov. Zároveň bol prvou známou osobnosťou, ktorá v prípade vypovedala. Nasledovať by ho mali aj Stevie Wonder a Elizabeth Taylor.