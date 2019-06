Predstaviteľ Duchoňa v martinskom divadle: Spevácky som musel zamakať

V úlohe legendy slovenskej populárnej hudby hviezdi Tomáš Grega.

21. jún 2019 o 16:29 Jana Alexová

Slovenský Tom Jones, hovorili o ňom. Vymysleli to nemeckí kritici a uchytilo sa to aj v Československu.

Človek s veľkým hlasom, ktorý rád zabával svoje okolie vždy novými vtipmi. Vraj vtipy hovoril dokonca radšej, ako spieval. A obdivoval ho aj Karel Gott, povedal to raz v Banskej Bystrici na súťaži Bystrické zvony.

Karol Duchoň je dnes legendou československej populárnej piesne a jeho hity ako Čardáš dvoch sŕdc či Dievča z Budmeríc ľudí vedia nadchnúť aj dnes.

Znejú aj v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine. Inscenácia Zem pamätá v réžii Jiřího Havelku je príbehom Karola Duchoňa. Človeka, ktorý žil rýchlo a krátko. Človeka, ktorý zničil seba samého, lebo nevedel povedať nie. Iným ani alkoholu.

A vydarila sa. Publikum ju miluje, martinské divadlo má Zem pamätá vypredanú dlho dopredu. Diváci si počas dvoch hodín podupkávajú, tlieskajú aj pospevujú. Krásne retro kostýmy aj tančeky.

Celému kraľuje Karol Duchoň v podaní mladého herca TOMÁŠA GREGU, ktorý na javisku urobí za dve hodny viac krokov ako vy za celý deň. Hrá, spieva aj tancuje na bežiacom páse.

Denník SME sa s ním rozprával po predstavení Zem pamätá na festivale Dotyky a spojenia.

Tomáš Grega ako Karol Duchoň. (zdroj: Braňo Konečný)

V čase, keď Karol Duchoň zažíval svoju najväčšiu slávu, ste ešte nežili. Ako ste ho poznali predtým, ako ste začali skúšať inscenáciu Zem pamätá?

Duchoňovu hudbu som nikdy špeciálne nepočúval, ale raz za čas sme si niekde zaspievali jeho najznámejšie piesne. Sú to príjemne piesne, povedal by som, že až táborákové a barové.

Keď som sa dozvedel, že budeme hrať v divadle tento titul a ja budem stvárňovať Karola Duchoňa, začal som sa, pochopiteľne, viac zaujímať o jeho život a dielo.

Vychádzali sme najmä z knihy Romana Slušného Karol Duchoň - Muž s veľkým srdcom a tiež z rôznych archívnych videí, či už interview, alebo aj videoklipov a podobne.

Ale nebol to pre vás na začiatku úplne neznámy človek.

To nie, ale naozaj mnoho vecí som nevedel. A mám pocit, že v poslednom období sa opäť vracia do módy. Počúvajú ho starí aj mladí a stále je in.

Spomenuli ste, že jeho piesne sú veľmi príjemné, chytľavé až barové. Aké však sú pre interpreta?

Hudobne nie sú ťažké, ale spevácky sú náročné. Keď som vstupoval do tohto projektu, tak som sa trochu aj obával, či to budem vedieť odspievať, lebo mám nižšie posadený hlas, skôr barytón.