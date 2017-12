Eminem sa spriatelil s populárnou bábkou

12. máj 2005 o 12:16 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Americký raper Eminem pobozkal a spriatelil sa s populárnou bábkou známou pod menom Triumph, The Insult Comic Dog. Spevák počas komediálnej televíznej show ponúkol tejto populárnej bábke, aby účinkovala v jeho novom videoklipe Ass Like That. Bábka Triumph sa dostal na titulky amerických denníkov, keď v roku 2002 ironicky skritizovala Eminemovo vystúpenie na MTV Video Music Awards. Vtedy padli z Eminemovej strany na adresu vulgárnej bábky ostré slová, no dnes sú obaja priateľmi. V promofilme k videoklipu si obaja protagonisti zahrajú známu hádku, ktorá ich preslávila.