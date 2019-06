Martin Huba: Sme Čenkovej deti. Keď vstúpime do kaviarne, len potvrdíme, kým sme

Chcel by sa rozprávať s Čaputovou.

22. jún 2019 o 13:10 Kristína Kúdelová

Takto by mal vyzerať, myslieť a rozprávať moderný politik. Skonštatuje zrejme každý, kto videl film Hovory s TGM, kde sa rozpráva prezident Tomáš Garrique Masaryk so spisovateľom Karlom Čapkom.

S prirodzenou noblesou ho zahral MARTIN HUBA.

Dnes by Masaryk v politike neprežil, hovorí a v rozhovore vysvetľuje prečo. Súčasných politikov považuje za neistých a nevyrovnaných a najradšej hovorí o prezidentke Zuzane Čaputovej.

Vidíte dnes medzi politikmi niekoho, s kým by ste viedli taký dlhý rozhovor ako Masaryk s Čapkom?

Všetci dnes žijeme v istej nádeji, asi viete, o čom hovorím. Rozčarovania sme si zažili všetci dosť, ale dajme za pravdu Dostojevskému, ktorý hovoril, že utrpením človek zmúdrie.

Zmúdreli sme dosť na to, aby sme si zvolili Andreja Kisku, ktorý nám priniesol vydýchnutie, a aby sme si teraz zvolili novú nádej. Myslím, že sme viacerí, čo máme chuť debatovať s našou novou prezidentkou. No najprv sme sa mali snažiť žiť a pracovať tak, aby aj ona mala záujem rozprávať sa s nami.

Čím vás presvedčila, že cítite takú nádej?

Je úplne normálna. Zatiaľ nie je sebou očarená, hoci očarenie je u nás všeobecne rozšírené.

Každý vstupuje do vlády s ambíciou obetovať sa národu, pracovať pre národ, povzniesť národ. Potom sa však dva roky vozí v bavoráku a začína byť sebou očarený, pretože si myslí, že je taký dokonalý ako to auto.

V tomto sebaočarení každý trochu osprostie, odľudšťuje sa, stráca záujem vypočuť si toho druhého, nemá schopnosť byť empatický. Načo by ma zaujímal tvoj názor, keď ja sedím v tom bavoráku?

Prezidentka Zuzana Čaputová vzbudzuje nádej, že ona s tým sebaočarením môže ešte trochu počkať. Máme šancu, že budeme mať pred sebou normálneho človeka.

Čo je znakom toho, že nie je sebou očarená?

Všimnite si, že ona normálne hovorí. Keď sa novinári niečo opýtajú, s mäkkými očami to vypočuje a s mäkkými očami na to odpovie. Každá jej veta je úplná a pokojná, to ju odlišuje od politikov, ktorí sa vždy zaseknú, zadrhnú.