Dron museli cez hranice pašovať, slivovicu nie. Slováci nakrútili roadmovie po Afrike

Cez prázdniny ho budú premietať letné kiná, do kín príde v septembri.

25. jún 2019 o 16:25 Jana Alexová

BRATISLAVA. „Po škole sme s kamarátom chceli byť motorkári. Ale nemali sme motorku ani peniaze, a tak sme motorkárom len závideli, ako sa vozia po cestách a navzájom si mávajú,“ začína rozprávanie cestovateľ a dobrodruh Marek Slobodník.

„Potom sme prišli na to, že pojazdná motorka Jawa Pionier s dokladmi na cesty sa dá kúpiť za päťtisíc slovenských korún. Vozili sme sa na nich po Slovensku, o rok sme šli za hranice do Rumunska a ďalší rok už za hranice kontinentu – do Kazachstanu.

Keď raz začnete cestovať a spoznávať svet, chcete čoraz viac. A tak sme sa na pionieroch vybrali do Afriky,“ opisuje, čo bolo na začiatku cesty piatich kamarátov.

Na starých motorkách zo 70. rokov prešli cez Izrael, Egypt, Sudán a ďalšie štáty až na najjužnejší cíp Afriky. Tam, kde sa stretávajú Atlantický a Indický oceán.

O odvážnej ceste vznikol film Afrika na pionieroch. Do kín príde 5. septembra, počas leta ho však budú uvádzať letné kiná.

Maximálna sloboda

Bolo zasnežené ráno 14. januára 2017, keď partia piatich motorkárov vyrazila z Banskej Bystrice. Vyprevádzal ich dav fanúšikov, rodinných príslušníkov aj médií.