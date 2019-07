Odporúčania pre nerozhodných: Čo by ste nemali vynechať na Pohode 2019

Spoznajte Kiwanuku či Death Grips

11. júl 2019 o 7:00 Kristína Kúdelová, Zuzana Matkovská, Marek Majzon, Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Atmosféru festivalu pre každého návštevníka dotvára nielen prítomnosť priateľov alebo dobré počasie, ale hlavne hudobný program.

Ponuka 23. ročníka Pohody prináša so sebou viaceré kritikmi oceňované mená. Nájdu sa aj slovenské stálice či ambiciózne experimenty.

Do Trenčína príde Liam Gallagher, švédska melancholická speváčka Lykke Li a pop-rockeri The 1975.



Jedným z headlinerov je aj hip-hopová legenda The Roots. Tohtoročný dôraz na obdobné žánre pokračuje aj s Britom Skeptom, domácim Vecom, Čavalenkami či Glebom.

Nižšie uvádzame odporúčania redaktorov denníka SME, ale aj známych osobností, ktoré sa rozhodli tento rok navštíviť festival Pohoda.

Marek Majzon (redaktor SME)

Ak ste fanúšikom soulu, jazzu, prípadne rôznych fúzii černošských žánrov, mali by ste spozornieť pri mene Michael Kiwanuka. Najmä v piatok o polnoci na Orange stage.

Zviditeľnil sa vďaka obľúbenej speváčke Adele. V roku 2011 vzala svojho krajana na turné ako predskokana. Vystupoval nielen na samostatnej šnúre Adele Live, ale aj na festivale iTunes.

Neskôr zažiaril v ankete BBC Sound of 2012. Rebríček nováčikov, ktorí diktujú hudobné trendy v danom roku, vyhral.

Charakteristickými prvkami Kiwanukovej tvorby je nielen jeho zastretý hlas, ale aj nostalgická atmosféra piesní s estetikou 50. rokov. Pripomína kombináciu Amy Winehouse a Duffy.

Za osem rokov nahral dva albumy. Debutoval štúdiovkou Home Again. V anglickom rebríčku predaja albumov sa vyšplhal na štvrté miesto, v Holandsku sa dostal na vrchol.

Pred tromi rokmi vydal nástupcu s názvom Love & Hate. Pochádza z neho aj skladba Cold Little Heart, ktorá sa stala titulnou pre seriál Veľké malé klamstvá.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/nOubjLM9Cbc

Marian Psár (komik)

"V čase postupného odhaľovania interpretov, ktorí vystúpia tento rok, sa mi najviac rozbúchalo srdce pri Jeffovi Millsovi," svojsky hovorí komik Marián Psár.

Tiež je súčasťou pohodového programu. Vystupuje v piatok o 19. hodine ako súčasť Silných rečí v Dr. Stan.

"Jeff je legenda techno scény z Detroitu - skladateľ, producent a DJ, v júni oslávil 56 rokov a stále hráva v najlepších kluboch či na festivaloch. Pozrite si, ako dokáže hrať z troch gramofónov naraz, a nezabudnite, že v piatok o polnoci treba byť na Sporka stagei." uznanlivo opisuje Psár.

Odporúča skladby The Bells, Wrath Of The Punisher.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DwpedKWwS3w

Kristína Kúdelová (redaktorka SME)

Mala dvanásť rokov, keď pre ňu otec, Serge Gainsbourg, napísal pesničku Lemon Incest. Spievali ju spolu - a bol z toho škandál.

Hoci celé Francúzsko Gainsbourga milovalo práve preto, aký je provokatér, pesnička o tabuizovanom inceste ich šokovala. Ale obaja speváci si stáli za svojím: Nepochopili ste? Spievame, že naša láska nikdy nebude možná.

Charlotte vyrástla a dnes má meno ako samostatná osobnosť. Sláva otca jej spôsobovala bázeň, preto istý čas nemohla spievať po francúzsky. Zvolila si angličtinu.

Neprestala byť hanblivá, ale publikum si získala tým istým, čím si ich získala aj ako herečka: svojou citlivosťou, krehkosťou a úprimnosťou. Tým všetkým vyvažuje, že nemá silný hlas.

Naposledy vydala album Rest (2017). Sama si napísala všetky texty. Bohužiaľ, sadnúť si za stôl ju donútila tragická smrť jej sestry Kate Barry.

Tieto piesne by mala zaspievať aj na Pohode v sobotu o pol deviatej večer. Pravdepodobne to nebude žiadna diviká šou, plachá Charlotte sa na pódiu radšej skrýva v hre svetla a tieňov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tJLuSpGTOvU

Zuzana Matkovská (redaktorka SME)

Ak od Pohody očakávate diametrálne odlišný hudobný zážitok, než ponúka headliner Gallager, skúste si odbehnúť na koncert Death Grips. Trio z amerického Sacramenta ponúka všetko, čo jemní pesničkári nedokážu.

Žánrovo môžete prevažne očakávať experimanálnu mutáciu hip hopu, noiseu, elektropunku a rapu. Sporadické shoegazové prvky prinášajú miernu úľavu, rytmické pasáže sú niekedy hypnotizujúce, inokedy priamočiaro hravé.

Živé vystúpenia Death Grips bývajú obzvlášť intenzívne vďaka prejavu MC Ridea. Je surový a vo svojom vystupovaní dokonca až priamočiaro agresívny. Bubeník Zach Hill je obdobne hlučný, rýchly a nekompromisný a celé napätie umocňuje svojim samplovaním aj Andy Morin.

Kapela je známa nie len živou hudobnou improvizáciou, ale aj občasným demolovaním nástrojov.

Ak prídete v piatok o 21:40 na Sporka stage, čakajte chaos, bordel a pot. Death Grips opakovane testujú a posúvajú hranice hudobného vkusu. Preto nečudo, medzi najznámejších fanúšikov tejto skupiny patrí Björk.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Orlbo9WkZ2E

Jureš Líška (člen skupiny Fallgrapp)

Jureš Líška, ktorý stojí za projektom Fallgrapp napäto očakáva koncert Sudan Archives. Je to pseudonym americkej vokalistky a huslistky Brittney Parks.

"Zaujímavo mieša pop a elektroniku s husľovými témami. Jej zvuk je veľmi surový a prirodzený," hovorí dídžej a hudobník, ktorý sa sám venuje sláčikovým nástrojom.

"Vôbec neviem, čo od nej čakať. Ani som nepozeral videá na Youtube. Som zvedavý, čo predvedie naživo na Pohode a v akej zostave." dodáva.

Ukáže sa v sobotu o 22:50 na EUrópa stage.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3kRlBLPSgY8

Nikola Bajánová (redaktorka SME)

Kapelu Vojdi z Prešova som videla síce iba raz na malom festivale Sófar v Bratislave, no už vtedy mi bolo jasné, že pri najbližšej príležitosti ich musím vidieť opäť.

Opatrné dúfanie, že budú na Pohode sa napokon naplnilo a teraz už budem riešiť "iba" dilemu, ako stihnúť ich a Mac Demarco zároveň.

Vojdi sa podľa mňa nedá ľahko definovať, dá sa ale opísať zážitok z koncertu. Celý čas je človek v napätí, čo príde. Ich hudba je komplikovaná, hlučná a stane sa, že neladí, prípadne sa z rytmiky môže slabšej povahe zatočiť aj hlava.

Hudba je nevypočítateľná, nepredvídateľná a iné synonymá. Osobne som v nej občas počula podobnosť s Collegium Musicum alebo vybrnkávačky Deža Ursinyho, nie vždy mi bolo jasné, či náhodou neimprovizujú.

Kapela rozhodne má zmysel pre humor. Neberú príliš vážne, čo je podľa mňa zriedkavou charakterovou črtou.

Zoznámte sa s tvorbou kapely Vojdi v piatok na Budiš stage o 18:10.