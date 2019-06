Pohoda privíta aj chlapcov s viagrou. Najväčší hudobný festival sa blíži

Všetko, čo potrebujete vedieť, ak sa chystáte na Pohodu.

29. jún 2019 o 5:50 Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/642736890&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Pred pár rokmi prišla na festival Pohoda ako návštevníčka. Dnes je členkou organizačného tímu a zodpovedá za PR komunikáciu so zahraničím. S Belgičankou Suzanne Verschueren sme sa rozprávali nielen o tom, čo na fanúšikov Pohody čaká na festivale tento rok, ale aj o praktických veciach ako prežiť trojdňovú párty na trenčianskom letisku.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.