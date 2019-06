Vo filme Yesterday neexistujú The Beatles. Stál by taký svet za to?

Napísali ho britskí filmoví hitmakeri.

29. jún 2019 o 11:13 Miloš Ščepka

Po filmoch s pesničkami skupiny Abba, po zrodení hviezdy Lady Gaga, po hudobných životopisoch Freddieho Mercuryho a Eltona Johna do kín dorazila snímka o kapele - ktorá nebola!

Skúste si predstaviť, ako by vyzeral svet, ak by The Beatles nejestvovali. Ale nepredstavujte si to dlho ani veľmi do hĺbky. Do úvah o tom, ako by beatlesovky obstáli dnes, sa radšej vôbec nepúšťajte.

Film scenáristu Richarda Curtisa a režiséra Dannyho Boylea nechce byť sociologickou štúdiou ani podrobnou rekonštrukciou alternatívneho vesmíru. Je romantickou rozprávkou, podfarbenou milovanými pesničkami.

Aj Ed Sheeran závidí

V roku 1968 nás očaril Peter Sellers ako nemotorný treťotriedny indický herec Hrundi V. Bakshi, ktorého v nesmrteľnej komédii Blake Edwardsa Večierok považujú za celebritu.

Teraz prichádza nemotorný treťotriedny pouličný muzikant Jack Malik, tiež syn indických rodičov. Počas záhadného celosvetového výpadku elektriny ho zrazí autobus. Keď sa preberie, zistí, že prišiel o bradu, dva zuby – a svet sa trošku zmenil.