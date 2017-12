Roberta Planta mrzí, že nebol na odovzdávaní cien Grammy

12. máj 2005 o 14:19 SITA

BRATISLAVA 12. mája (SITA) - Rockový veterán - spevák Robert Plant sa chce udobriť s bývalými členmi legendárnej skupiny Led Zeppelin a uvažuje o spoločnom koncerte. Členovia skupiny sa pohádali po tom, čo sa spevák nepridal k Jimmymu Pageovi a Johnovi Paulovi Jonesovi počas odovzdávania cien Grammy vo februári. Plant v tom čase propagoval svoj sólový album Mighty Arranger v talianskom Miláne a nestihol by na odovzdávanie cien priletieť. Led Zeppelin pritom získali ocenenie za celoživotný prínos rockovej hudbe. Plant v súčasnosti ľutuje, že na odovzdávanie neprišiel. Chcel sa totiž postaviť na to isté pódium so svojimi bývalými spoluhráčmi. "Škoda, mrzí ma, že mi to nevyšlo. Bolo by zaujímavé stretnúť sa s nimi a zistiť, či sa ešte máme prečo hádať," povedal sklamaný spevák.