Idris Elba: Budem dobrým Bondom len pre farbu pleti?

Potenciálny britský agent rozdeľuje Ameriku.

1. júl 2019 o 15:51 Marek Majzon

BRATISLAVA. Viac ako polovica Američanov chce, aby bol ďalší James Bond černoch. Navyše 63 percent opýtaných uvádza, že by sa nepriečili, keby si suché martini na bare pýtal rovno Idris Elba.

Údaje vychádzajú z prieskumu magazínu The Hollywood Reporter, ktorý zverejnil W Magazine. V období 8. až 11. novembra 2018 oslovil až 2201 dospelých filmových fanúšikov, aby sa spýtal na potenciálne preferencie v prípade agenta 007.

Meno 45-ročného herca, ktorého magazín People vlani vyhlásil za najsexy muža planéty, sa už dlhšie pohybuje medzi najväčšími favoritmi na nasledovníka dosluhujúceho Daniela Craiga.

Špekulácie pribudli, keď sám Elba zverejnil na twitteri čarovnú formulku "Elba. Idris Elba."

Nakoniec v auguste minulého roka poprel akúkoľvek spojitosť s 57-ročnou značkou.

Barbara Broccoli, producentka filmov o britskom špiónovi, pritom vyslovila nádej, že by nasledujúci James Bond vôbec nemusel byť heterosexuálny, biely alebo muž.

Je isté, že Craig už po nakrútení 25. snímky nechce mať s postavou nič spoločné. Broccoli preto povedala režisérovi Antoineovi Fuquovi, že pre prvého čierneho Bonda sú dvere otvorené.

"Idris by to mohol robiť, keby bol vo forme. Potrebujete totiž chlapa, ktorý má dobrú fyzickú kondíciu a Idris ju má," povedal Fuqua vlani pre Daily Star.

Na začiatku júla 2019 prichádza magazín Variety s titulkovým rozhovorom práve s Idrisom Elbom. Pre časopis opäť vyvrátil dohady, že sa stane novým Bondom.

"James Bond je značne vyhľadávanou, ikonickou a milovanou postavou, ktorá berie svoje publikum na toto masívne únikové dobrodružstvo. Samozrejme, že keby sa ma niekto spýtal, či chcem hrať Jamesa Bonda, povedal by som áno!" hovorí Elba.

V texte však ďalej uvádza, že si úlohu sám nevypýta.

O téme sa nerád baví, pretože mu láme srdce. Napriek popularite v prieskume sa viackrát stretol s názorom, že nemôže byť Bondom.

"Je to skľučujúce. Lebo nakoniec je to len mojou farbou pleti. A potom, keď tú úlohu dostanem a nebude to dobré alebo aj bude, môže za to moja farba pleti? Je to zvláštna pozícia, do ktorej sa dostávam, hoci nemusím," vysvetlil.