Milan Lasica krstil debutové CD Lucie Lužinskej a All Time Jazz Tria

12. máj 2005 o 16:07 TASR

Bratislava 12. mája (TASR) - Herec a humorista Milan Lasica sa stal krstným otcom debutového albumu speváčky a herečky Lucie Lužinskej a hudobného zoskupenia All Time Jazz Trio.

Slávnostný ceremoniál sa v stredu večer konal na palube bratislavského botela Marina a nové CD s názvom First Take sa krstilo symbolicky vodou z Dunaja. Nie však len preto, že sa celý krst odohrával na lodi kotviacej na hladine tejto rieky. "Myslím si, že aj džez je jedna hlavná rieka, z ktorej vychádza tisíce prúdov a mnoho štýlov v ňom nachádza svoju inšpiráciu. Ďalšou metaforou by mohlo byť, že sme mladí muzikanti, chceme ísť ako tok rieky stále dopredu a nestáť na jednom mieste," vysvetlila neskôr Lužinská, ktorá si síce v kolónke povolanie píše herečka, od malička sa však túžila stať speváčkou. Po maturite sa jej zdalo štúdium na VŠMU najbližšou cestou k vysnívanému cieľu. Napokon vyštudovala herectvo, ktoré jej počas školských čias učarovalo, ale pravidelne od neho odbiehala k spevu. "Dnes môžem s určitosťou povedať, že mojim najúprimnejším vyjadrením samej seba je práve spev. Aj v herectve nachádzam veľa vzrušujúcich zážitov, ale je to skôr hobby," hovorí. S Milanom Lasicom, ktorý prijal úlohu krstného otca, spolupracovala už v minulosti na niekoľkých divadelných a jednom televíznom projekte. Lasica je tiež známy svojou záľubou vo swingu.

Nový album prezentuje džez vo ôsmich skladbách, pričom všetky aranžovali členovia All Time Jazz Tria. Jednu z nich zložil gitarista Boris Čellár, ostatné sú známe džezové štandardy. "First Take znamená v hudobnom slovníku niečo ako vo filmovej branži prvý záber. Nástroje a spev sa nahrávajú súčasne. Naraz sa nahrá niekoľko verzií a potom sa z nich vyberie tá najlepšia. Často sa stáva, že je ňou práve tá prvá. Je najuvoľnenejšia, najspontánnejšia, najenergickejšia," vysvetľuje Lucia. First Take je zároveň metaforou, pretože ide o prvý spoločný album tejto zostavy. All Time Jazz Trio, s ktorým Lužinská spolupracuje od roku 2003, hrá v zložení - Boris Čellár, gitara, Pavol Bodnár, klavír a Peter Čudek, kontrabas.