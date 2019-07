Pozor, môže vyvolať závislosť. Netflix spúšťa tretiu sériu Stranger Things

Pozrite si júlové novinky.

2. júl 2019 o 13:20 Jana Alexová

BRATISLAVA. Netflix v júli vyťahuje silnú zbraň. Je ním dlho očakávaná tretia séria mysteriózneho seriálu Stranger Things.

Hneď po vydaní prvej série v roku 2016 si získal množstvo fanúšikov, na internete sa strhla vlna ošiaľu a z detských seriálových hrdinov sa stali herecké hviezdy.

Druhú sériu si na streamovacej službe Netflix pozrelo vyše 8,5 milióna ľudí.

Hororový seriál odohrávajúci sa v 80. rokoch vo fiktívnom vidieckom meste Hawkins v Indiane je inšpirovaný Stevenom Spielbergom, Johnom Carpenterom či Georgom Lucasom a Stephenom Kingom.

Fanúšikovia si na tretiu sériu museli počkať takmer dva roky. Tvorcovia sľubujú viac akcie, začne sa 4. júla.

Okrem Stranger Things prinesie júl na Netflixe aj záverečnú, siedmu sériu Orange is the New Black.

Pozrite si ponuku noviniek na Netflixe v júli.

1. júla

Designated Survivor: 60 Days (seriál)

Práva na obľúbený seriál Designator Survivor získala Južná Kórea a nakrútila vlastnú verziu seriálu. V parlamente vybuchne bomba a jediný, kto prežije, je minister životného prostredia Park Mu-jin.

Keďže pri útoku všetci zomrú, stáva sa Park Mu-jin na 60 dní dočasným prezidentom a snaží sa odhaliť pravdu, kto je za útokom na parlament.

Katherine Ryan: Glitter Room (stand-up)

Najobľúbenejšia slobodná matka je späť so svojou druhou sériou stand-upov, tvrdí Netflix. Katherine Ryan nadväzuje na svoju úspešnú debutovú sériu stand-upov In Trouble z roku 2017.

A opäť sa dotkne aj vážnych tém sexuálneho obťažovania či feminizmu. Už dopredu odkázala, ak ste R. Kelly, nepozerajte moju šou, nechcem, aby niekto ako R. Kelly sledoval moju výnimočnosť.