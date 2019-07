Scenáristka Márie Terézie: Keby som šla cestou Černobyľa, nikto si to nepozrie

Doba je reálna, konanie vymyslené.

8. júl 2019 o 14:01 Marek Majzon

BRATISLAVA/BRNO. V poslednom čase sa veľkej diváckej obľube tešia historické drámy. S veľkým úspechom sa stretol príbeh kráľovnej Alžbety II., ktorý spracovala spoločnosť Sony Pictures Television do trojsezónneho seriálu.

Veľkým televíznym fenoménom sa stal aj päťdielny Černobyľ. Príbeh atómovej elektrárne v Ukrajine, ktorej reaktor vybuchol v roku 1986, sa stal najpopulárnejším v celej filmovej databáze.

Slovenské rekordy sledovanosti trhal súkromný život rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie. Oba diely prvej série dostali k televíznym obrazovkám takmer milión divákov.

Denník SME sa zúčastnil na nakrúcaní ďalších dvoch častí koprodukčného projektu. Pri tejto príležitosti sa porozprával s jeho scenáristkou MIRKOU ZLATNÍKOVOU.

Aké bolo písať scenár pre miniseriál Mária Terézia?

Bola to radostná aj ťažká práca, pretože o jej osobnom živote, ktorý som si vybrala za tému, nie sú žiadne správy.

Je známa ako panovníčka a politička. Vieme, aké bitky viedla, ktoré prehrala a vyhrala, aké uzavrela mierové zmluvy a s ktorými reformami prišla... Súkromie si však prísne strážila.

Znamená to, že je ťažké niečo nájsť a ja som to pomerne rýchlo vzdala. Ale zasa mi to dalo veľký priestor na predstavivosť a príbeh, ktorý si možno do scenára naprojektovať.

Čiže po stránke reálií ste sa vzdali, a to bolo všetko?

Od začiatku som spolupracovala s historikmi, takže sme mali všetky dostupné materiály. Vedeli sme, že v nich nie je nič. Mohla som sa pustiť do akéhokoľvek zámku a tam si dohľadávať, ale ani tak by som nebola úspešná. Korigovala som svoj príbeh len z hľadiska doby - Mária Terézia si nezapne hriankovač, ale zavolá slúžku. Historické postavy v jej okolí sú tak z dvoch tretín reálne.

Bolo ťažké domýšľať si súkromný život jednej z najväčších panovníčok našej histórie?