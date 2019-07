Vojta Kotek: Žiadna žena sa nedá pripodobniť inej

V Márii Terézii vidí viaceré.

2. júl 2019 o 16:24 Marek Majzon

BRATISLAVA / BRNO. Mal 28 rokov, keď si vzal najžiadanejšiu ženu v Európe. Temperamentu a ctižiadostivosti Márie Terézie podľahol František Štefan Lotrinský, ktorého rakúsko-uhorská panovníčka aj dejiny starostlivo držia v úzadí.

Aj v ďalšom pokračovaní televíznej minidrámy nesúcej meno milovanej cisárovnej hrá postavu odstrkovaného bohatého manžela VOJTA KOTEK.

Počas nakrúcania v Brne povedal denníku SME, ako vníma svoju postavu, čo má s ňou spoločné a kedy sa cítil najviac stredobodom pozornosti.

Ako by ste opísali Františka Štefana Lotrinského?

Hrám manžela Márie Terézie. O ich zväzku sa hovorí, že to bolo skutočne manželstvo z lásky, čo sa v tej dobe málokedy stávalo, keďže ste mali predurčené, koho si vziať.

Bol vylúčený z politického diania, hoci bol formálne zvoleným cisárom. Kompenzoval si to tým, že bol veľmi schopným podnikateľom. Vo svojej dobe bol najbohatším človekom.

Jeho schopnosti sa naplno prejavujú práve v ďalších dvoch dieloch, ktoré teraz nakrúcame. Dostáva sa do úlohy skutočného hráča, ktorý v celej šachovej partii už niečo znamená.

Ako ste vedeli, ako stvárniť takúto postavu?

Snažil som sa čo najviac si o ňom prečítať, hoci v Českej republike je to ťažké. Našiel som asi len päť kníh, kde je o ňom zmienka. Najviac som sa dozvedel z knihy Muži v tieni, ktorá sama osebe vypovedá, aké je ťažké vedieť o Františkovi Štefanovi viac, keďže história o ňom zaryto mlčí.

Dokonca sama Mária Terézia sa ho snažila vytesniť z memoárov. Nie preto, že by ho nemilovala, ale pravdepodobne si chcela uzurpovať všetky zásluhy.

Človek si potom musí ujasniť, čo si prečítal v knižke a čo je v scenári, pretože ten je stále bibliou. Nie všetky veci sa dajú do scenára dostať tak, aby sa postava dramaticky vyvíjala.

Čo bolo najťažšie na prenose vedomostí do úlohy?

Vžiť sa do situácie. Boli to veľmi mladí ľudia, ktorým krátko po nadobudnutí vedomia povedali, že budú vládnuť. Je to pre mňa veľmi ťažko predstaviteľné.

Samozrejme, spoločnosť vnímam demokraticky, vychovali ma v tom. Preto centralizovanú moc do rúk jedného človeka vnímam zle.